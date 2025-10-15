TIM ha lanciato durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026 la nuova campagna pubblicitaria che unisce passato e presente: dopo il ritorno on air domenica 22 febbraio sulle principali reti italiane di uno lo storico spot SIP del 1994 “Una telefonata allunga la vita”, con Massimo Lopez protagonista, TIM torna on air con una nuova puntata, firmata dal regista Paolo Genovese, in cui il mondo è completamente cambiato e interamente connesso.

La società, Main sponsor della kermesse canora, mostra così la sua evoluzione da Telco a piattaforma integrata di servizi e soluzioni che opera in un ecosistema che adesso include oltre alle connessioni, anche l’intrattenimento, l’energia e le assicurazioni.

Leggi anche: Tutti gli spot di Sanremo 2026: i brand e le migliori pubblicità del Festival

Il Fortino, a trent’anni dalla campagna ‘Una telefonata allunga la vita’, torna come luogo simbolico, non per guardare indietro, ma per raccontare un presente fatto di tecnologie, intelligenza artificiale e nuovi modelli di relazione. Una continuità di valori e di visione che accompagna l’Italia di oggi e apre la strada a ciò che verrà.

“’Una telefonata allunga la vita’ è una frase che ha segnato un’epoca. Ha raccontato un’Italia che iniziava a connettersi e un’azienda che costruiva infrastrutture. Oggi non celebriamo la nostalgia. Raccontiamo una trasformazione. TIM è cambiata con l’Italia e non smetterà di farlo. Siamo passati da un mondo in cui la connessione era solo voce a un ecosistema in cui la connettività è la base su cui costruiamo valore: connessioni ultraveloci e 5G, intelligenza artificiale, contenuti per l’intrattenimento, servizi digitali che vanno dall’energia alle assicurazioni. Tutto integrato in un’unica piattaforma. Per questo abbiamo fatto scelte coraggiose, ridisegnato il nostro perimetro e accelerato sull’innovazione. La tecnologia è il mezzo, non il fine. TIM oggi è questo: un Gruppo che unisce infrastruttura e servizi, tecnologia, innovazione e centralità delle persone. Il futuro si costruisce con visione e determinazione. E noi siamo pronti a guidarlo”, ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato del Gruppo TIM.



La campagna si sviluppa su più livelli, istituzionale e commerciale, con episodi dedicati che declinano i diversi mondi TIM: dai contenuti di intrattenimento di TimVision, l’aggregatore di streaming più completo sul mercato italiano, all’offerta TIM Energia powered by Poste Italiane.

Lo spot da 60” e 30’’ è on air sulle principali emittenti nazionali e sulle connected TV è affiancato da una pianificazione videostrategy su web, social, nei cinema e all’interno dei punti vendita TIM.

