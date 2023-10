Tim, on air il nuovo spot della campagna “La Forza delle Connessioni”: la testimonial è Miriam Leone

Miriam Leone è la protagonista del nuovo capitolo della campagna Tim dal claim “La Forza delle Connessioni”, on air con lo spot firmato Havas Milano e dedicato ai vantaggi riservati ai clienti che scelgono la telco per la linea di casa e per il mobile.

“Per i nuovi clienti, anche la possibilità di attivare TimVision con Disney+, offerto da TIM per tre mesi, con il TimVision Box incluso” si legge nella nota che annuncia il nuovo spot, che prosegue: “Un unico pacchetto di contenuti che include anche la nuova serie originale Disney+ ‘I Leoni di Sicilia’, tratta dal bestseller di Stefania Auci sulla saga della famiglia Florio, dove la protagonista Miriam Leone interpreta Giulia Portalupi”.

La campagna TIM ‘La Forza delle Connessioni’ punta a sottolineare l’importanza della connettività e della digitalizzazione, che diventa relazione tra persone e aiuta a condividere le passioni.

La hit dei Måneskin ‘Honey (Are U Coming?)’ è la colonna sonora dello spot, che sarà on air sulle principali emittenti nazionali. La campagna televisiva sarà affiancata da una pianificazione digital adv, videostrategy dedicata e materiali BTL nei punti vendita TIM.

Tim, ecco chi ha lavorato al nuovo spot

Di seguito un elenco dei professionisti che hanno preso parte al progetto.