Tim: ecco il nuovo spot con Carlo Conti

E' on air il nuovo spot dedicato all’offerta Tim Wifi 5G insieme a TimVision Family con protagonista Carlo Conti, che nei prossimi giorni sarà tra l’altro di nuovo alla conduzione dei TIM Music Awards, in diretta su Rai 1.

Dal salotto di casa, Carlo Conti lancia la nuova offerta dedicata ai clienti che non vogliono rinunciare alla velocità e alla potenza del Wifi di Tim, anche dove non arriva la fibra grazie all’antenna 5G, proposta insieme ai contenuti dei pacchetti dell’offerta TmVision Family per guardare film, serie tv e calcio a partire da 27,90 euro al mese.

Inoltre, con Tim si può avere un anno gratuito di Perplexity Pro, una delle piattaforme di Intelligenza Artificiale generativa più avanzate al mondo che include i modelli delle migliori AI a pagamento sul mercato (ChatGPT 5, Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4).

Sulle note di “Chi fermerà la musica”, lo spot è on air sulle principali emittenti TV ed è accompagnata da un ampio piano media integrato: video strategy digital, social media, Ctv e materiali below dedicati.

Il nuovo spot TIM con Carlo Conti: i crediti