The Human Safety Net conquista Venezia con la campagna “Inside a World of Potential”

The Human Safety Net, il movimento globale di persone che aiutano persone - fondato da Generali nell'ottobre 2017 -, lancia la nuova campagna “Inside a World of Potential” ideata da Ragù Communication.

La campagna è la celebrazione dell’apertura - per la prima volta in 500 anni di storia - delle restaurate Procuratie Vecchie di Piazza San Marco a Venezia, ora nuova casa di The Human Safety Net e sede della mostra “A World of Potential”.

Ragù Communication ha collaborato con The Human Safety Net fin dall’inizio delle attività. La missione di The Human Safety Net è quella di liberare il potenziale delle persone che vivono in contesti vulnerabili con la convinzione fondamentale che, qualunque cosa accada nella vita, tutti dovrebbero avere la possibilità di realizzare pienamente il proprio potenziale.

Da qui l’idea di “A World of Potential”, l’esibizione interattiva curata da Orna Cohen, fondatrice di Dialogue Social Enterprise, dove i visitatori sono coinvolti in un'esperienza immersiva per comprendere e connettersi con il proprio potenziale personale, esplorando i propri punti di forza e imparando a vederli anche negli altri. Una mostra che, dalle prime giornate di preview, ha registrato grande affluenza e prenotazioni sold out.

Il branding studio romano Ragù Communication ha individuato il concept della campagna creando un linguaggio creativo in grado di valorizzare sia un evento importante come la riapertura delle Procuratie Vecchie a Piazza San Marco che l’appeal della mostra interattiva, unica nel suo genere a Venezia.

Un concept in grado di lavorare su un doppio binario: il potenziale umano, oggetto della mostra interattiva, ma, soprattutto, oggetto dell’attività di The Human Safety Net, e la scoperta, un concetto legato al viaggio che porta a Venezia, all’esplorazione e all’apertura, così attesa, di un nuovo spazio nel centro di Venezia.

Una narrazione che bilancia vari messaggi, partendo dall’essere umano per arrivare al luogo, con una comunicazione d’impatto e in linea con il tone of voice di The Human Safety Net.

Nella creatività, quindi, si assiste a un dialogo continuo tra interno ed esterno delle Procuratie e un conseguente rimando all’interiorità umana.

Un visual versatile, che viene largamente diffuso su testate online, locali e di settore, oltre che nelle campagne stampa dedicate alla cittadinanza e ai turisti, in Italia e all’estero e su tutti i canali digital di The Human Safety Net e del gruppo Generali.

Pensata per funzionare al meglio su ogni tipo di output e già applicata sul vaporetto che sfila lungo il Canal Grande, la pubblicità, nelle sue ulteriori declinazioni OOH, vestirà prossimamente anche tram e strade veneziane, per poi essere diffuso in tutta la regione Veneto.

La campagna firmata Ragù Communication, che vedrà più fasi, conferma l’impegno nella strategia e comunicazione del terzo settore per l’agenzia romana con vasta esperienza nell’advertisement, nel branding e nella comunicazione corporate, nell’accompagnare nuovi posizionamenti strategici e nel creare nuovi linguaggi per valorizzare ogni aspetto del brand.

Credits

Generali Group / The Human Safety Net

Group Head of Corporate Identity - Emma Ursich

Director Communication & Marketing - Yves Carbonnelle

Head of the Home of The Human Safety Net - Alexia Boro

Partnership Manager - Gloria Bondi

Exhibition Manager - Elisabetta Randazzo

Ragù Communication – Branding Studio

General Manager - Giovanna Montani

Creative Direction - Stefano Coccia & Martina Venettoni

Head of Copy - Sara Dal Zotto

Strategist - Paolo Alessandrini

Account - Alice Ruggini

Art Direction - Andrea Venanzi

Graphic Design - Pierpaolo Livoni, Alessandro Marchese

DNA Italia – Media Buying