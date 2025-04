Regione Veneto lancia la campagna “Tutti i perché della prevenzione”. L'agenzia è Arsenalia

È on air la nuova campagna pubblicitaria di Regione Veneto per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di uno stile di vita sano e degli screening per il proprio benessere. Per il lancio è stata coinvolta la unit creativa di Arsenalia, che ha ideato una creatività multisoggetto ispirata all’idea che imparare le buone abitudini è un modo per crescere.

“Tutti sanno che seguire un’alimentazione varia ed equilibrata e fare movimento sono un bene per la nostra salute. E che gli screening oncologici sono uno strumento fondamentale di prevenzione. Oggi queste affermazioni ci sembrano banali e scontate. Ma tra una cosa scontata e una cosa dimenticata il confine spesso è labile. Ecco perché abbiamo assunto il punto di vista di un bambino: per ricordare i perché di queste affermazioni, e suggerire l’importanza di trasformarle in pratica", commenta Davide Arini, Creative Director in Arsenalia.

“Siamo molto felici della collaborazione con Regione Veneto, perché, a fianco di clienti internazionali, è l’espressione del nostro impegno concreto sul territorio, e in particolare dell’attenzione per le persone, tema che da sempre è al centro del nostro business", aggiunge Marco Dalla Libera, Partner Arsenalia.

“La comunicazione è il vettore che collega cittadini, operatori e istituzioni, garantendo una maggiore diffusione della cultura della prevenzione e facilitando l’accesso alle informazioni", afferma Francesca Russo, direttore delle Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto. "Per questo è uno dei pilastri fondamentali del Piano Regionale della Prevenzione e la campagna ideata da Arsenalia rafforza l’importanza della consapevolezza personale di fare le scelte corrette per la propria salute, in un contesto regionale che comunque ti supporta con interventi mirati e personalizzati”.

La campagna cross-media, parte del progetto "Vivo Bene Veneto", il piano regionale del Veneto per la prevenzione primaria e secondaria, è composta da 3 soggetti video, radio, OOH, stampa, digital adv e social. L’obiettivo di massimizzare amplification ed engagement per diffondere l’abitudine alla prevenzione nella vita di tutti i giorni.

La campagna di Region Veneto firmata Arsenalai: i crediti

Arsenalia

Creative Director: Davide Arini, Carlo Sandonà

Digital Designer: Riccardo Menegon

Graphic Designer: Mattia Bertoldo, Elena Sarzo

Copywriter: Francesco Fontanieri

Strategist: Riccardo Cogo

Project Manager: Silvia Santini

Senior Account Manager: Elena Mazzucato

Anima Film (CdP film)

Regia: Marco Businaro

Producer: Cristian Tomassini

DoP: Beniamino Gelain

Gaffer: Andrea Scialpi

Video Editor: Enrico Novello

Motion Designer: Ottone Todesco

Wardrobe Stylist: Giovanni Zen

Make-up: Danijela Brozovic

Trucco prostetico: Michele Salgaro Vaccaro

Screenplay Srl (Cdp radio)