L’azienda guidata dall’imprenditore Andrea Bolla dà il via alla campagna “Sfida te stesso, punta in basso” con protagonista il comico Toni Bonji nei panni del "Demotivatore"

Nuova campagna pubblicitaria al via per VIVI energia, tra i principali operatori indipendenti nella vendita di energia elettrica e gas metano in Italia. L’azienda guidata dall’imprenditore Andrea Bolla lancia “Sfida te stesso, punta in basso”, tre spot in cui il comico Toni Bonji - con lo stile che contraddistingue il suo personaggio ‘Il Demotivatore’, dispensatore di cinici aforismi improntati alla rassegnazione - invita le persone a consumare meno energia e risparmiare.

La nuova campagna, pianificata da T&Pm (WPP), diventata agenzia media del gruppo dal 1° luglio del 2024 dopo aver vinto una gara (l'incumbent era Heart & Science), è on air a partire dal 30 marzo con un media plan diversificato e arricchito rispetto al 2024, che sfrutta dati geo-localizzati per intercettare i clienti potenziali nelle aree di riferimento.

“La challenge che abbiamo raccolto è stata quella di creare, per la prima volta, un concept comunicativo strettamente legato ad un’offerta di prodotto, rimanendo fedeli ai nostri princìpi ma introducendo un forte elemento di originalità”, commenta Filippo Bollati, Executive Director di VIVI energia. “Con questa campagna vogliamo ribaltare la prospettiva e raccontare il risparmio energetico in modo originale, anche grazie a un testimonial d’eccezione”, aggiunge Fabio Cometti, Direttore Marketing Strategico e Comunicazione di VIVI energia. “Puntare in basso è la sfida che lanciamo alle persone: ridurre i consumi, trasformando ogni piccolo gesto in un vantaggio per sé, per l’ambiente e per molte realtà sociali. Tre aspetti, l’attenzione al cliente, all’ambiente e al nostro impatto sulle comunità locali, che rappresentano la bussola del nostro agire”.

Protagonista della campagna 2025 è un nuovo prodotto che VIVI energia lancia sul mercato proprio da quest’anno: VIVI consapevole è l’offerta che rende i consumatori protagonisti attivi e consapevoli che, con i propri comportamenti, possono fare la differenza, per loro e per l’ambiente. L’offerta biennale, infatti, analizza i consumi delle utenze e, in caso di risparmio, garantisce dei bonus. I consumatori possono inoltre decidere di riscuotere il bonus in bolletta oppure donare il risparmio accumulato a una delle tante realtà sociali e sportive che VIVI energia sostiene sul territorio nazionale.

Il concept della campagna mira a ribaltare il concetto di guru e di motivatore. Una figura, quella del motivatore di professione, che spesso invita a “fare sempre più”, a “essere più ambiziosi”, a “puntare in alto” e a seguire il proprio modello di vita per avere successo. E se, per una volta, bastasse puntare in basso per avere una vita ricca di vantaggi? A spiegarlo, in tre spot, è ‘Il Demotivatore’, personaggio televisivo del comico Toni Bonji, noto per la partecipazione al programma Gialappa’s Show e che dà i suoi personalissimi consigli sul risparmio energetico, invitando ogni volta a puntare… sempre più in basso.

“Sono felice e a dire il vero sono molto contento di essere felice di questa collaborazione nata con VIVI energia. Demotivare la gente all’uso di luce e gas quando non è indispensabile, credo sia indispensabile. Nel mondo siamo 8 miliardi di individui (isole comprese); uno di questi, potresti essere tu: scopri quale!”, racconta Toni Bonji.

Il planning pubblicitario è multimediale

La campagna “Sfida te stesso, punta in basso” sarà veicolata per tre settimane: su quotidiani e radio locali delle aree in cui è presente VIVI energia; tramite affissioni tradizionali, dinamiche e digitali nei 27 territori che ospitano un VIVI store; sui media proprietari di VIVI energia (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e website vivienergia.it), oltre che con formati display ad alto impatto; e, per la prima volta, anche su Connected Tv e sull’Advanced Tv (canali CairoRcs Media, Disney+, Dazn, Sky on Demand, Prime Video, RaiPlay, Mediaset Infinity e Now).

Tra i fattori che hanno permesso a T&Pm di vincere la gara media di VIVI energia, secondo quanto risulta ad Engage, figura anche la sua capacità di combinare la forte attenzione alla qualità dei formati e dei posizionamenti, nonostante una pianificazione 100% geo-based solitamente più sfidante proprio per gli aspetti qualitativi.

VIVi energia, i crediti della campagna 2025