Pubblicità: nasce Windtre Luce & Gas, Fiorello protagonista dello spot

Windtre annuncia il lancio della nuova Windtre Luce & Gas: da oggi, nei Windtre Store, i clienti che scelgono il servizio Luce & Gas possono contare su un’assistenza continua e completa: dalla consulenza gratuita al momento della sottoscrizione fino al supporto post-vendita, senza ricorrere a intermediari o terze parti.

A supportare il debutto c’è il nuovo spot di Windtre, on air dal 15 febbraio. Il filmato si apre con Fiorello, in abito da gran galà, che richiama le luci della ribalta per dare inizio allo show. Ma subito viene interrotto dalla Windtre Assistant che svela la vera protagonista dello spettacolo: la nuova Windtre Luce & Gas. La promessa del brand in termini di semplificazione, affidabilità e convenienza è semplice e chiara: basta portare la bolletta in un Windtre Store e “pensiamo a tutto noi, anche al risparmio”.

“La nuova Windtre Luce & Gas segna un ulteriore passo avanti nel percorso verso i clienti e rafforza il posizionamento di Windtre come protagonista nel mondo del Multiservizi - afferma Tommaso Vitali, General Manager Windtre Luce & Gas -. Ampliamo il nostro ecosistema all’energia con un’offerta chiara e affidabile, pensata per rispondere in modo concreto alle esigenze delle persone. Windtre si conferma, così, un punto di riferimento unico e accessibile per le famiglie, arricchito dalla consulenza dei Windtre Assistant presenti negli Store”.

La creatività della campagna è firmata da Publicis Groupe, con la regia di Sydney Sibilia. Produzione a cura di Alto Verbano e montaggio realizzato da XLR8. La campagna TV è on air in formati da 30” e da 15’’, supportata da un piano social curato da Zenith.