Kiwi firma la campagna multicanale per il nuovo Audible Original di Paolo Borzacchiello

Un progetto cross-mediale per il lancio di “Restiamo intelligenti. La scienza delle relazioni umane” integra spot su CTV, radio, social e DOOH, una serie vodcast su YouTube e un evento immersivo alle Terme De Montel

Kiwi, part of Uniting Group, ha curato la campagna di lancio di “Restiamo intelligenti. La scienza delle relazioni umane”, nuovo Audible Original di Paolo Borzacchiello dedicato alla scienza delle relazioni sociali, disponibile su Audible.

La comunicazione parte da un insight legato all’esperienza quotidiana, il momento in cui si trovano le parole giuste troppo tardi, e costruisce attorno a questo tema un progetto di contenuto che mira a raccontare le relazioni umane e l’intelligenza emotiva attraverso diversi canali e formati.

Il piano di comunicazione prevede uno spot pianificato su connected TV, radio, social e DOOH, con l’obiettivo di portare il tema dell’intelligenza emotiva nello spazio urbano e nella quotidianità delle persone. La narrazione visiva e sonora è pensata per rappresentare quello “spazio invisibile” in cui le parole prendono forma, posizionando l’audio come strumento per colmare la distanza tra pensiero e azione.

Dal punto di vista media, la campagna lavora quindi su un mix che combina canali broadcast e digitali, presidio outdoor e piattaforme social, con una creatività centrata sul valore dell’ascolto e delle relazioni.

A supporto del lancio, è stato sviluppato anche un progetto editoriale in formato vodcast su YouTube, in cui Paolo Borzacchiello dialoga con ospiti provenienti da ambiti diversi, selezionati e coinvolti da FLU, sigla di Uniting specializzata in influencer marketing.

Tra i partecipanti figurano la pallavolista Anna Danesi per il mondo dello sport, la content creator Giulia Boverio e Alice Mangione per l’area spettacolo e intrattenimento. I diversi punti di vista sono utilizzati per costruire un racconto corale sul valore delle relazioni umane e sull’intelligenza emotiva come competenza trasversale, rafforzando il posizionamento del progetto come spazio di confronto e ascolto.

Il percorso di lancio si completa il 19 febbraio con un evento immersivo alle Terme De Montel di Milano, realizzato in collaborazione con ALL, unit esperienziale di Uniting Group. Durante l’esperienza termale gli ospiti sono accompagnati dalla voce di Borzacchiello in un percorso sonoro che integra momenti di relax, riflessione e ascolto di estratti esclusivi dell’audiolibro, configurando l’audio come parte attiva dell’esperienza fisica e percettiva.

Nel commentare il progetto, Federica Pasqual, COO di Kiwi, sottolinea come la campagna nasca da un “vero human insight” legato alla difficoltà di trovare le parole giuste nel momento in cui servono davvero, e come il racconto sulle relazioni umane parta dall’osservazione della realtà “prima ancora che dalla comunicazione di un prodotto”. Mettere al centro persone, gesti e dinamiche relazionali viene indicato come il presupposto per sviluppare idee più autentiche e progetti più ambiziosi.

KIWI, Part of Uniting Group

Executive Creative Director: Leonardo Bonaccorso

Head of Strategy & Social Media: Davide Sala

Creative Director: Marina Minini

Branded Content Specialist: Gianpaolo Rizziato

Senior Art Director: Giulia Camedda

Senior Copywriter: Vittorio Gigli

Junior Art Director: Myriam Berardino

Junior Copywriter: Giorgia Rabaglino

Account Director: Davide Andrea Zambelli

Account Manager: Marianna De Marco

Executive Producer: Guglielmo Fava

Influencer Management &Talent Scouting: FLU, Part of Uniting Group

Event Managerment: ALL, Part of Uniting Group