Chiquita: Jiaqi Wang firma la nuova campagna di “Pop by Nature”

Chiquita rinnova per il terzo anno consecutivo Pop by Nature, la campagna che celebra l’incontro tra il mondo dell’arte e l’iconica banana dal Bollino Blu, confermando il proprio impegno nel sostenere la creatività contemporanea e nel dialogare con la community attraverso linguaggi sempre nuovi, pop e coinvolgenti.

Nata come progetto artistico capace di reinterpretare l’identità del brand anno dopo anno, Pop by Nature si è affermata nel tempo come una piattaforma espressiva che mette in relazione natura, cultura pop e creatività, offrendo ad artisti internazionali uno spazio per raccontare l’universo Chiquita da prospettive sempre diverse.

Dopo le edizioni con Romero Britto nel 2024 e Sebastian Curi nel 2025, la campagna si rinnova nel 2026 con una nuova visione artistica firmata da Jiaqi Wang, illustratrice e animator cinese basata a New York. Con il suo linguaggio visivo fatto di colori vibranti, personaggi e scene di vita quotidiana, Wang porta Pop by Nature in una nuova dimensione narrativa, pensata per accompagnare gli appassionati in un viaggio immersivo all’interno del mondo del brand.

L’artista per la prima volta mette al centro della narrazione Miss Chiquita, che in questa edizione viene reinterpretata nel suo stile personale e diventa una vera e propria icona pop contemporanea. Pur con un’estetica moderna e colori vibranti, Miss Chiquita viene rappresentata nella sua vera essenza, orgogliosamente legata alle proprie radici e ai valori della sua terra, evocati dalla banana Chiquita, che stringe al petto con fierezza. A fare da cornice a questo emozionante ritratto, un tripudio di coloratissimi elementi tropicali - dagli animali esotici alla natura verdeggiante, simboli dei paesaggi costaricani.

“Con Pop by Nature continuiamo a costruire un dialogo significativo tra Chiquita e il mondo dell’arte, rinnovando ogni anno un progetto che per noi è diventato una vera piattaforma creativa, capace di celebrare i valori chiave del brand», afferma Mariaelena Paragone, Head of Global Brand Building Strategy di Chiquita. «L’edizione 2026 segna un nuovo capitolo di questo percorso perché vede Miss Chiquita al centro del racconto, e sarà proprio lei ad accompagnare il pubblico alla scoperta della dimensione più autentica del brand e dei valori che da sempre ci rappresentano.”

Miss Chiquita diventa così il fulcro della narrazione sulle origini e l’heritage del brand, ma anche ambasciatrice di uno stile di vita attivo e contemporaneo, che unisce energia positiva, benessere e connessione con la natura, raccontati attraverso una seconda opera d’arte realizzata dall’artista che verrà rivelata nella seconda fase della campagna. Un’evoluzione che rafforza il legame con la community e rende l’arte parte dell’esperienza quotidiana dei consumatori.

“Il mondo visivo di Chiquita mi ha sempre colpita e le campagne degli anni passati, realizzate da artisti come Britto e Curi, hanno acceso fin da subito il mio interesse. Inoltre, l’edizione di quest’anno di Pop by Nature porta con sé anche un messaggio speciale dedicato alla donna simbolo del brand” dichiara l’artista Jiaqi Wang “Ricordo quando Miss Chiquita aveva ancora la forma di una banana e vederla evolversi in una donna mi ha sempre fatto immaginare che fosse una donna moderna. E lo è davvero. Aver avuto la possibilità di reinterpretarla attraverso la mia visione artistica è stato qualcosa di speciale”.

I DETTAGLI DELLA PIANIFICAZIONE

La campagna prende ufficialmente il via oggi, con l’ormai tradizionale installazione Out Of Home sulla Chiesa degli Scalzi di Venezia. La pianificazione proseguirà a febbraio e marzo con speciali tram full wrap a Milano e Roma, e con un’installazione iconica in via Garibaldi 71 a Milano per tutto il mese di marzo, che porterà lo spirito pop di Miss Chiquita nello spazio urbano, con uno speciale murales su una delle superfici più iconiche di Brera.

Da febbraio, la campagna sarà on air anche su Meta e TikTok, con diverse iniziative a supporto: dalla collaborazione con Roberto Celestri, il content creator d’arte più seguito d’Italia, ai contenuti speciali in collaborazione con l’artista, insieme a numerose attività pensate per coinvolgere la community social, con appuntamenti dedicati in occasione del Banana Bread Day (23 febbraio) e del Banana Day (17 aprile).

L’artwork di Jiaqi Wang torna protagonista anche dei 6 nuovi bollini in edizione limitata, già disponibili in store e tutti da collezionare.

La campagna Pop by Nature proseguirà fino ad aprile, quando, in occasione della Design Week 2026, Chiquita aprirà nuovamente le porte del suo spazio immersivo, che quest’anno prenderà il nome di Miss Chiquita House: un’esperienza coinvolgente che porterà i visitatori direttamente nelle stanze della casa in stile pop della storica ambasciatrice del brand.