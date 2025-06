Pubblicità: Misura si affida all’agenzia creativa Small e lancia il nuovo spot

Sfidare i pregiudizi sul mangiare sano e raccontare con ironia e autenticità il piacere quotidiano di farsi del bene: da questa idea nasce il nuovo spot con cui Misura, brand parte di Gruppo Colussi, rilancia la propria promessa di benessere e piacere.

Quando si parla di benessere e alimentazione equilibrata, Misura è il brand di riferimento in Italia. Ma il gusto? In pochi pensano ai prodotti Misura come qualcosa di davvero buono. E invece lo sono, molto più di quanto si immagini. È da questa verità che nasce la nuova campagna firmata dall’agenzia creativa Small, pensata per sfatare ogni pregiudizio e spingere gli italiani a scegliere Misura non solo per l’equilibrio, ma anche per il gusto.

Così, nel nuovo spot TV vediamo i protagonisti mentre assaporano un prodotto Misura, ignari della sua provenienza. Quando qualcuno rivela loro che si tratta proprio di un prodotto Misura, la reazione è di totale incredulità: “Ma dai!”, “Non è vero”, “Macché Misura!”. Quando l’altra persona ribadisce con fermezza “Ti giuro”, ai protagonisti sorge un dubbio inquietante: “E se questa persona mi stesse mentendo su tutto?” Da lì, parte una catena di sospetti inarrestabili: “Le piacerà davvero il mio taglio di capelli?”, “Non è che all’esame mi ha passato le risposte sbagliate?”, “Sarà davvero mia nonna?”.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT DEL 2025

Questi dubbi si sciolgono solo nel finale, quando i protagonisti scoprono che stanno davvero gustando un prodotto Misura. E capiscono, finalmente, non solo che i prodotti Misura sono davvero gustosi, ma anche che possono fidarsi della persona che hanno davanti. Lo spot si chiude con il concetto: “Buoni da non crederci” e con la tagline finale: “Misura. Gustati il benessere.”

Il lancio dello spot rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ridefinizione dell’identità di Misura, già arrivata a scaffale con una nuova identità visiva targata Landor, per trasformare la marca in un vero e proprio lifestyle brand che celebra il benessere quotidiano. Non più solo un marchio legato alla salute, ma un ecosistema di esperienze – il “Mondo Misura” – che valorizza la varietà delle esigenze individuali, mantenendo sempre al centro il gusto.

«Finalmente abbiamo deciso di parlare senza mezze misure della cosa più importante dei nostri prodotti: il gusto! Vogliamo che chi ancora non ci conosce scopra che il benessere non deve essere per forza una rinuncia, o qualcosa da trovare lontano, ma possa essere un piacere quotidiano - racconta Francesco Meschieri, Direttore Marketing di Gruppo Colussi -. Il gusto ha un ruolo centrale nelle categorie in cui giochiamo: è il primo driver di scelta e spesso anche il primo freno verso le marche che hanno costruito il mercato salutistico quando ancora non esisteva. Con questa campagna vogliamo giocare con il percepito della nostra marca e decostruirlo, con leggerezza e ironia. Con Small abbiamo trovato il giusto tono e l’intelligenza narrativa per farlo arrivare forte e chiaro al nostro consumatore.»

Leggi anche: MISURA CAMBIA VESTE E TORNA ON AIR A GIUGNO CON UN NUOVO SPOT

La campagna porta la firma dell’agenzia creativa Small, nuovo partner incaricato per via diretta per questo specifico progetto.

«È stato un vero onore lavorare per un brand iconico come Misura - aggiunge Luca Lorenzini, Co-Founder and Executive Creative Director di Small -. E un piacere collaborare con un team marketing che si è dimostrato coraggioso sin dalle prime battute. È sempre stimolante quando un marchio sceglie di non prendersi troppo sul serio. In questo caso, con questa scelta, Misura non solo riesce ad avvicinarsi ancora di più alle persone, ma anche a ribaltare dei pregiudizi e mettere in luce una qualità in attesa dei suoi prodotti. Crediamo che, dopo questa campagna, i consumatori cominceranno a guardare Misura con occhi diversi.»

La campagna è pianificata da Adtelier e vive in una strategia media integrata che include tv, ctv, digital, radio, influencer marketing, affissioni e la domination di un treno della linea lilla della metropolitana di Milano.

Per Misura, complice la nuova campagna, il 2025 si conferma un anno all’insegna della comunicazione, con investimenti in marketing e pubblicità in aumento «del 30% rispetto all’anno scorso - ha dichiarato Meschieri a Engage in una recente intervista -. Il nostro approccio si fa sempre più omnicanale, cercando di raggiungere il pubblico in modo mirato e strategico».

Di seguito lo spot e i crediti.

Nuovo spot Misura, i crediti

Ecco chi ha collaborato alla realizzazione del nuovo spot Misura: