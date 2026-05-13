Pubblicità: Airalo lancia la nuova campagna global “La connessione è ciò che conta davvero”. Firma Stink Studios

Airalo, principale piattaforma eSIM, presenta “La connessione è ciò che conta davvero”, ambiziosa campagna globale del brand creata da Stink Studios e diretta dal team Traktor.

I viaggi non sono mai stati così connessi e, allo stesso tempo, per molti non sono mai sembrati così poco personali. Mentre i viaggiatori fanno la fila per scattare la stessa foto al tramonto e bevono lo stesso drink in luoghi opposti del pianeta, il desiderio di uscire dal coro e vivere una destinazione come farebbe una persona del posto è diventato il cambiamento più significativo nel modo di viaggiare oggi. La connettività è ciò che rende possibile l’autenticità, ed è proprio questo che Airalo, pioniere nel settore delle eSIM, è nata per offrire.

Paulo Leone, Senior Director Brand di Airalo, ha dichiarato: “I momenti che rendono speciale un viaggio raramente sono quelli descritti nelle guide turistiche; sono una conversazione con uno sconosciuto, un bar nascosto che diventa il luogo della tua serata preferita, o quel caffè locale che non avresti mai scoperto senza rallentare e osservare più attentamente la mappa. La connettività è ciò che rende possibile tutto questo. “La connessione è ciò che conta davvero”, è l’espressione più audace di ciò che Airalo rappresenta per i viaggiatori per cui è stata creata”.

Lo spot è stato diretto da Traktor, il team creativo interno di Stink, e segue il viaggio di una giovane viaggiatrice, Giulia, attraverso cinque destinazioni: Pisa, Parigi, Tokyo, Berlino e una remota spiaggia della Thailandia. Mentre la protagonista si sposta da una destinazione all’altra, il mondo intorno a lei si trasforma continuamente, un luogo si dissolve fluidamente nel successivo, trasmettendo la sensazione di essere connessi in modo immediato e senza sforzo, ovunque sulla Terra.

"In un anno in cui la produzione pubblicitaria è diventata sempre più dipendente da contenuti generati dall’intelligenza artificiale, ogni singolo fotogramma dello spot televisivo (TVC) di Airalo è stato realizzato dal vivo, direttamente sul set, senza l’uso di computer grafica (CG), intelligenza artificiale o effetti creati in post-produzione. La scelta riflette il messaggio stesso della campagna: una storia che parla di connessioni umane autentiche richiede un’artigianalità altrettanto autentica e umana" si legge nella nota stampa.

La campagna è stata lanciata a partire dal 26 maggio su TV, piattaforme VOD (Video on Demand), canali digitali e social media negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Brasile e Messico. In Italia è live dal 15 giugno.

La campagna sarà inoltre supportata da una serie di materiali pubblicitari Out Of Home, il cui lancio è previsto nel corso di questo mese.

ECCO I CREDITI:

Agenzia - Stink Studios

Executive Creative Director - Rick Dodds & Cam Temple

Creative Director - Kat Thomas

Head of Design - Viv Greywoode

Head of Production - Hannah Lynd

Senior Producer - Siân Mulligan

Head of Strategy - Tom Barnes

Global Managing Partner – Jax Ostle-Evans

Business Director – Ben Ingle

Società di produzione

Società di produzione - Stink Films

Producer - Mikey Levelle

Director - Traktor

Troupe

DOP - Tim Maurice-Jones

Production Designer - Nick Foley-Oates

Editor - Rick Russel, Final Cut

Sound Designer - Sam Ashwell, 750 mph

Composer - Finger Music, David McEwan & James Turner

Post-Produzione

Post house - Rascal

Colourist - James Bamford

Talent