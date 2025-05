Petti festeggia 100 anni con un nuovo spot

In occasione del centenario di Petti, storico brand toscano di conserve di pomodoro, l’agenzia Dilemma firma la nuova campagna TV, on air dal 4 maggio e declinata sul claim: “Da 100 anni, Pomodoro E Tradizione Toscana Insieme”. Il primo flight è previsto sulle reti Rai, mentre la campagna coinvolgerà poi La7. Il messaggio è stato lanciato anche su stampa all'inizio dell'anno, rafforzando la presenza del brand.

A supporto della comunicazione, Petti sarà presente anche a Tuttofood 2025, presso lo stand di realizzato da Bonsai Ninja, dove si terranno showcooking live con la food creator @frafoodlove, offrendo al pubblico un'esperienza diretta del prodotto.

Un altro importante protagonista della campagna è La Completa, la nuova passata Petti, lanciata in occasione del centenario, frutto di una selezione rigorosa e della trasformazione dei migliori pomodori coltivati nelle sei regioni italiane più iconiche per tradizione conserviera: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Puglia. Questo prodotto è stato eletto Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria Pomodoro. Anche in questo caso dilemma ha curato l'intera campagna di lancio su stampa e digital.

“Il progetto strategico di rilancio che abbiamo creato per il marchio Petti inizia a prendere forma”, commenta Davide Della Pedrina, Ceo di Dilemma. “La campagna per i 100 anni e Tuttofood sono infatti due occasioni importanti rispetto ad un piano pensato nel lungo periodo, con l’obiettivo di riportare Petti dove merita: nel ristretto cerchio delle vere eccellenze italiane”.

Pasquale Petti, direttore generale di Italian Food, commenta così: "È con profondo orgoglio che rappresento la quarta generazione alla guida di Petti. Celebrare 100 anni di storia, intrecciando la ricchezza della nostra tradizione con un costante slancio verso l'innovazione, è un onore. Siamo pronti a vivere questo importante anniversario, custodendo i valori che ci hanno guidato finora e accogliendo le nuove sfide che ci attendono".

Il nuovo spot Petti. I crediti