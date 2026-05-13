Paulaner rilancia la campagna per la Müncher Hell “In compagnia c’è più gusto” e accelera sul video

La creatività è firmata da Serviceplan Italia e prodotta da Make. La pianificazione, curata da Mediaplus, prevede il debutto sulle Connected TV e il rafforzamento delle attività su YouTube e social media

Paulaner Italia consolida il legame tra la Münchner Hell e i momenti di convivialità che caratterizzano lo stile di vita italiano, rinnovando “In compagnia c’è più gusto”, campagna dedicata alla Lager bavarese che celebra il suo terzo anno di attivazione.

La creatività, firmata da da Serviceplan Italia e prodotta da Make, prende le mosse da un insight profondamente radicato nella cultura relazionale del Paese: il valore dell’esperienza condivisa supera quello del singolo momento, perché sono le persone con cui la viviamo a renderla speciale. Questo approccio, supera la tradizionale narrazione focalizzata sulla qualità brassicola bavarese, per costruire un racconto emotivo e vicino alle occasioni di consumo quotidiane degli italiani.

«Con questa campagna – commenta Lorenzo Menozzi, Marketing Communication Manager di Paulaner Italia – vvalorizziamo la Münchner Hell non come semplice prodotto, ma come abilitatore di socialità quotidiana, rispondendo alla crescente centralità delle esperienze condivise nelle scelte del pubblico».

Attiva da giugno a luglio attraverso un ecosistema integrato di touchpoint out of home, digitali e di attivazione sul web, con un forte focus sulla prossimità ai punti vendita, la pianficazione, curata da Mediaplus Italia, segna un’evoluzione cruciale della strategia del brand, sempre più orientata all’integrazione tra touchpoint fisici e digitali e a una comunicazione costruita attorno ai contenuti video.

Sul fronte territoriale, dopo Lombardia e Veneto, la campagna OOH e digital estende il suo raggio d’azione all’Emilia-Romagna, rafforzando la presenza del marchio in tre aree chiave del mercato italiano.

La vera svolta risiede però nei canali media. Paulaner fa il suo debutto ufficiale sulle Connected TV, con una pianificazione sulle principali piattaforme di streaming e intrattenimento. Una scelta che conferma l’attenzione del brand verso una comunicazione orientata alla convergenza tra media digitali e formati video d’impatto.

Parallelamente si rafforza il presidio su YouTube, dove viene implementato un approccio narrativo a 360 gradi basato su formati video sequenziali, capaci di guidare l’utente attraverso veri e propri capitoli di una storia di gusto. Ma non solo. Anche i social media assumono un ruolo centrale nel racconto del brand per intercettare le nuove abitudini del pubblico: la narrazione presidierà nuove occasioni di consumo – dai picnic ai festival musicali – coprendo sia le ricorrenze locali come Ferragosto, sia i grandi eventi internazionali dell’estate, per poi culminare a luglio con una attivazione influencer.

«Insieme a Paulaner – racconta Greta Bottini, CGO di Mediaplus Italia – abbiamo costruito una strategia di comunicazione integrata in cui il video è il driver principale di visibilità e impatto. La Connected TV introduce un livello superiore in termini di qualità dell’esposizione, del contatto e del contesto, consentendo di sviluppare una reach più mirata e rilevante. L’estensione territoriale completa il sistema, lavorando sul target on‑the‑go e accelerando il funnel nelle aree più strategiche».

Per continuare a espandere la brand experience e ingaggiare direttamente la community, inoltre, l’ecosistema digitale continua a fare leva sui touchpoint proprietari del sito web ufficiale. Attraverso le due sezioni dedicate al consumatore – il “generatore di foto”, per personalizzare e condividere i propri momenti di convivialità, e l’area “beertasting”, per guidare gli utenti alla scoperta della degustazione perfetta – il brand consolida il coinvolgimento attivo del pubblico anche oltre la campagna media.

La squadra che ha lavorato per la campagna

Questi i professionisti coinvolti nella nuova pubblicità di Paulaner Italia.

Il team di Mediaplus

Vittorio Bucci, CEO Mediaplus Italia

Greta Bottini, CGO Mediaplus Italia

Giulia Cavanna, Business Lead Mediaplus Italia

Il team di Serviceplan Italia

CEO & Chief Creative Officer: Stefania Siani

General Manager: Ilaria Mosca

Direzione Creativa: Giuliana Guizzi, Salvatore Giuliana

Senior Art Director: Alex Fattore

Senior Copywriter: Francesca Beltrami

Art Director: Elisa Maria Guareschi

Copywriter: Andrea Carone

Account Supervisor: Monica Rovaris

Il team della produzione