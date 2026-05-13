Pubblicità: Sammontana celebra i suoi 80 anni con lo spot “Un’estate senza fine”

La nuova campagna è firmata dall’Auge e pianificata da OMD su TV, Connected TV e digital

Sammontana celebra i suoi primi 80 anni con la campagna “Sammontana. Da 80 anni, un’estate senza fine” firmata da Auge Communication e pianificata da Omd.

Al centro della nuova campagna c’è, ancora una volta, l’estate italiana nella sua fugacità e il desiderio universale che non finisca mai. Così come non vorremmo finisse mai il piacere cremoso di un gelato Sammontana. A dare voce a questa emozione è “Senza fine”, una delle canzoni più iconiche della musica italiana (scritta da Gino Paoli nel 1961 per Ornella Vanoni), che nella campagna diventa un vero e proprio dispositivo narrativo. Sono infatti i personaggi stessi del film a reinterpretarla, scena dopo scena, attribuendo un nuovo senso alle parole di un testo conosciuto da tutti. “Senza fine” diventa così la gioia di un momento condiviso in famiglia, la tenerezza di un istante a due, l’euforia di una festa, la libertà di un bagno di mezzanotte e la nostalgia dolce di un’estate passata.

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“La celebrazione degli 80 anni di Sammontana è per noi un’occasione speciale per raccontare non solo la storia di un brand, ma il rapporto profondo che da generazioni ci lega agli italiani”, commenta Annalisa Ferri, Chief Marketing Officer Sammontana Italia. “Da sempre Sammontana è parte dell’estate del nostro Paese: accompagna momenti semplici, felici, condivisi, e li rende ancora più memorabili grazie alla cremosità unica dei suoi gelati”.

“Il nostro legame con Sammontana dura da più di 10 anni”, commenta Federica Ariagno, Founder di Auge Communication. “Insieme abbiamo costruito un modo di comunicare proprietario e autentico, capace di far coincidere il brand con l’estate italiana, entrando nella vita delle persone, nei loro ricordi e nei loro momenti più veri”.

“Con questo film volevamo restituire tutta la forza emotiva di un brand che appartiene all’immaginario collettivo italiano”, commenta Riccardo Stazione, Direttore Creativo Auge Communication. “Abbiamo scelto ‘Senza Fine’, un pezzo della cultura italiana, e ne abbiamo ampliato il senso, trasformandola nell’inno di un sentimento universale”.

Il brano è stato riarrangiato da Michele Braga, compositore e musicista per il cinema, che ne ha curato la reinterpretazione vocale e la nuova registrazione strumentale. Il film è stato diretto dai Weiland Brothers, con la direzione della fotografia di Harry Wheeler. La produzione è firmata Moviemagic. La campagna debutta in TV con un formato da 60 secondi e sul digital con il formato completo da 67 secondi, per poi svilupparsi attraverso una pianificazione articolata su TV, Connected TV e digital. La pianificazione media è curata da OMD.

I crediti del nuovo spot Sammontana

AUGE Communication

ECD: Federica Ariagno, Giorgio Natale

DC: Riccardo Stazione

Senior Art Director: Alessandro Borrelli

Producer: Jessica Ferguson

Sammontana

CMO: Annalisa Ferri

Corporate Communication Manager: Sibilla Bagnoli

Marketing Manager Gelato: Paolo Malvaldi

Brand Manager Gelato: Anna Terzaghi

Cdp: Movie Magic International