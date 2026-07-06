E' online la nuova campagna di Invictus Camp "Scusate, mamme e papà" firmata da Viceversa Studio

Una nonna svegliata dal rumore di una batteria. Un papà che trova pigne e strani attrezzi da arrampicata nella lavatrice. Lo studio di una mamma completamente ricoperto di disegni. Un padre tormentato da un drone mentre cerca di mangiare. Una mamma costretta ad andare in barca nonostante soffra il mal di mare. Per molti genitori sono piccoli inconvenienti quotidiani. Per le famiglie di bambini affetti da patologie genetiche o oncoematologiche rappresentano invece la conseguenza più bella di tutte, vedere il proprio figlio giocare, scoprire nuove passioni e continuare a coltivarle anche una volta tornato a casa. Nasce da questa riflessione "Scusate, mamme e papà, ora Invictus Camp esiste davvero", la nuova campagna di Invictus Camp, camp di terapia ricreativa del Sud Italia. Lo spot sceglie di raccontare il progetto attraverso gli effetti e i benefici del gioco e della terapia ricreativa. La creatività sarà online su tutte le piattaforme per l'estate 2026, avrà una declinazione stampa e ci sarà un 30'' per la tv in primavera 2027 per le iscrizioni della prossima stagione.

La campagna è stata ideata e prodotta interamente da Viceversa Studio, che affianca il team di Invictus Camp fin dall'inizio del progetto, contribuendo anche alla comunicazione della raccolta fondi e continuando a sostenere la missione della Fondazione Vanni Longo.

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Luciano Marchetti, co-founder e direttore creativo di Viceversa Studio racconta: “Questa è una campagna che ribalta il punto di vista e invita tutti a guardare con occhi diversi quei piccoli disastri quotidiani che accompagnano la crescita di un figlio o figlia. Perché, per tante famiglie, poterli vivere significa aver conquistato qualcosa che troppo spesso viene dato per scontato: la possibilità di essere semplicemente bambini.”

A 3 anni di distanza dalla campagna "Vieni a Giocare in Puglia" che ha dato il via alla campagna di fundraising del progetto Invictus Camp, lo spot vuole ufficializzare l’apertura del camp a tutti gli effetti. All'inaugurazione ufficiale dello scorso 6 luglio, in presenza di Riccardo Scamarcio, premiato come Ambasciatore del Sorriso, Invictus Camp è aperto per accogliere quest’estate oltre 300 famiglie da tutta Italia, offrendo loro un'esperienza di terapia ricreativa immersa nella natura e a due passi dal mare.

Il video è stato realizzato grazie al supporto di Impresa sociale “Con i Bambini” e grazie al Progetto “Mindful - Mental health Innovation for Diversity, Fostering Universal Living” finanziato dal Programma Interegg VI-A Greece-Italy 2021-27.

La nuova campagna Invictus Camp. I crediti

Ecco chi ha lavorato al progetto.

Cliente: Invictus Camp per Fondazione Vanni Longo

Creatività e Produzione: Viceversa Studio