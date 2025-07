Next Different firma la nuova campagna per “La Via delle Valli”, il progetto turistico di ApT Madonna di Campiglio

Next Different firma la nuova campagna integrata per La Via delle Valli, il progetto turistico ideato da ApT Madonna di Campiglio. L’iniziativa punta a valorizzare il Trentino occidentale attraverso oltre 50 itinerari escursionistici, ispirati ai grandi cammini europei, che attraversano valli come la Val Genova, la Val di Fumo, la Val di Borzago e la Val di Cercen.

La comunicazione, ideata e prodotta da Next Different, comprende film, branded content, stampa, eventi e una pianificazione digital e social in Italia, Germania, Austria e Svizzera. La campagna è stata sviluppata con l’obiettivo di raccontare il territorio in chiave esperienziale, attraverso cinque direttrici tematiche: natura, arte, gusto, emozione e avventura.

Il racconto è affidato a dieci ambassador locali – tra cui la chef Alfio Ghezzi, Noris Cunaccia, Debora Rambaldini e Francesca Amato – che rappresentano le diverse anime del territorio. La comunicazione prevede anche l’attivazione di un “Passaporto del Valligiano”, che viene rilasciato ai visitatori che completano almeno 35 itinerari.

Next Different ha seguito l’intero progetto, sia per la parte creativa sia per la pianificazione media, dopo aver vinto la relativa gara. La società, parte di UNA, ha utilizzato la propria piattaforma tecnologica One per integrare contenuti, dati, PR e media planning.

Chi ha partecipato alla campagna

Ecco i professionisti coinvolti per la realizzazione di questa campagna

Next Different