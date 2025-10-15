Natale: Limoncè on air con un nuovo spot e una pianificazione multicanale

La campagna coinvolgerà per cinque settimane TV, radio, digital, GDO e Horeca, con la creatività di Robilant e la gestione media affidata a Next Different

Limoncè dà il via al nuovo e articolato piano di comunicazione omnicanale per le festività natalizie. La campagna, della durata di cinque settimane, coinvolgerà TV, radio, digital, GDO e Horeca, con la creatività di Robilant e la gestione media affidata a Next Different.

Il brand di limoncello di Stock Spirits Italia torna sul piccolo schermo con un nuovo spot, firmato dalla branding firm milanese Robilànt, che celebra l’eccellenza delle materie prime e “la Sicilia che non ti aspetti”. Protagonista è il limone della varietà Femminello, raccolto a mano in inverno dopo una lunga maturazione sotto il sole siciliano.Lo spot esalta la qualità, la solarità e l’unicità di Limoncè Originale, l’iconico compagno del dopo pasto italiano, e introduce la novità Limoncè Aperitivo alla Siciliana: l’ingrediente ideale per uno spritz fresco e leggero, grazie alla gradazione alcolica contenuta e alla dolcezza equilibrata.

La campagna televisiva prende il via il 3 dicembre con la prima messa in onda dello spot durante la replica della semifinale di X-Factor su TV8, per poi debuttare anche nella finale del 4 dicembre, in diretta sullo stesso canale. Seguiranno presidi costanti sulle principali reti satellitari e terrestri: Sky/TV8 (in programmi come Masterchef, Gialappa's Show e 4 Ristoranti); La7 (dove saranno coperte le fasce strategiche con i programmi di Zoro, Gramellini, Piazza Pulita e il TgLa7) e Warner Bros Discovery con la presenza su canali come Nove (Che Tempo Che Fa, Fratelli di Crozza) ed emittente tematich

In parallelo alla TV, parte una campagna digital strutturata che intercetta i consumatori target sulle piattaforme social di Meta (Facebook e Instagram) ed esordisce per la prima volta sulle piattaforme OTT Prime Video e Netflix. Sono previsti anche formati speciali per l’online, per intrattenere le persone durante il loro percorso di navigazione del web. Le attività digitali sono integrate con l’ecommerce, con call to action dirette allo shop Amazon dedicato a Limoncè.

Il piano media include un presidio radiofonico sulle emittenti ad alta affinità (Radio DJ, RDS, Radio Capital, M20) nelle fasce serali, per accompagnare i consumatori anche nei momenti di spostamento quotidiano. A supporto della campagna, Limoncè rafforza la presenza nella GDO con un piano promozionale mirato alla massimizzazione dell’esposizione fuori scaffale, e consolida la distribuzione nel canale Horeca, con focus su Limoncè Originale e Limoncè Aperitivo, pensato appositamente per la miscelazione.

Per completare il piano omnicanale, Limoncè sarà protagonista di due appuntamenti della scena milanese. Il 3 dicembre alla festa di Seletti, tra Bingo, sorprese e brindisi, dove il Natale di Limoncè vivrà anche online grazie a un piano di digital pr che coinvolgerà influencer, creator e opinion leader, che coloreranno di giallo le loro pagine social. Il 18 dicembre l’appuntamento sarà con “A Cena con Deejay”, con giochi, piatti stellati e il gusto di Limoncè che accompagnerà gli ospiti e i talent di Radio Deejay.