Miele, on air la campagna “Quality ahead of its time”

“Quality Ahead of Its Time”, così Miele va on air con una campagna che punta al lato emozionale e impatte del brand, alla sua storia e ai suoi valori: il focus si concentra sulla costante ricerca della qualità che emerge come vocazione e tratto fondante dell’identità di marca.

La campagna, che ha come obiettivo quello di incrementare la brand awareness dell'azienda, sarà on air da settembre a dicembre su connected tv, coinvolgerà le principali reti Mediaset, Rai e Sky per raggiungere un target fortemente affine al brand, con geocalizzazione nei territori hotspot per Miele: Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana, Trentino, Campania, Veneto ed Emilia-Romagna. Pianifica PHD, l’agenzia media di comunicazione e marketing di Omnicom Media Group e associata Una.

“L’attenzione per la qualità si declina per Miele in cura per i dettagli del prodotto, dall’artigianalità alla performance, fino alla longevità dei nostri elettrodomestici -afferma Andrea D’Aloia, Direttore Marketing di Miele Italia- La campagna Quality Ahead of Its Time parte dalla dimensione domestica e racconta l’impegno di Miele nel migliorarsi e migliorare la vita di chi ci sceglie, senza dimenticare la visione del brand in termini di sostenibilità, che si concretizza nella durabilità degli elettrodomestici Miele, testati per una durata di vita di 20 anni”.