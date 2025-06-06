L’Università Campus Bio-Medico di Roma presenta la campagna “HUB, LAB, US.”. Firma Ploomia

La nuova immagine e i key visual saranno visibili su affissioni urbane, mezzi di trasporto, canali digital, radio, connected TV e all’interno dell’ateneo stesso

L’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) presenta la nuova campagna di comunicazione “HUB, LAB, US.”, pensata per raccontare la propria identità, l’eccellenza scientifica, la ricerca e il ruolo internazionale dell’ateneo.

La creatività è stata sviluppata in collaborazione con l’agenzia Ploomia. La nuova immagine e i key visual saranno visibili su diversi media: affissioni urbane, mezzi di trasporto, canali digital, radio, connected TV e all’interno dell’ateneo stesso.

La campagna “HUB, LAB, US.”

Con “HUB, LAB, US.”, l’Università Campus Bio-Medico mette al centro la propria comunità e si propone come polo di riferimento per studenti, docenti, ricercatori e partner internazionali.

Carlo Tosti, Presidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, spiega: “Questa campagna segna un passaggio importante nel percorso di consolidamento dell’Ateneo. È un’opportunità per raccontare la nostra identità: un’università che investe in formazione, ricerca, innovazione e comunità, forte delle sue radici e capace di guardare al futuro con apertura internazionale. Il segno concreto di un progetto che guarda lontano e che intende rafforzare il ruolo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma come polo di riferimento nel panorama accademico globale.”

La campagna si ispira a modelli comunicativi moderni, fondendo estetica contemporanea e storytelling coerente, spiega l'ateneo nella nota. Il claim scelto racchiude l’essenza dell’Università e le sue radici. Lo sfondo grafico richiama una rete neuronale, metafora di un sapere vivo e interconnesso, che cresce e mette in relazione studenti, docenti, ricercatori e personale amministrativo. Un simbolo che evoca tanto la scienza quanto le radici dell’Ateneo, richiamando la vocazione a unire conoscenza, cura e attenzione alla persona. La scelta di utilizzare l’inglese riflette l’impegno dell’UCBM verso un progetto di internazionalizzazione di lungo periodo.

Andrea Rossi, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, commenta: “L’iniziativa ha l’obiettivo di raccontare un Ateneo in continuo sviluppo, dove la qualità della formazione e della ricerca e della terza missione è al centro. La nostra offerta formativa è pensata per preparare professionisti capaci di unire competenza scientifica e attenzione alla persona, in un contesto che favorisce il confronto e lo scambio di idee. HUB, LAB, US. rappresenta un approccio innovativo con cui vogliamo condividere questa visione con studenti, docenti, personale UCBM e partner internazionali, rafforzando il ruolo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma come Polo di riferimento scientifico e tecnologico”.

Il progetto prende il nome da tre concetti chiave: