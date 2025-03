Lenor lancia la collezione Essenze d’Italia con uno spot di Enfants Terribles

Nasce una speciale linea di ammorbidenti Lenor, le cui fragranze sono ispirate alle note floreali di sei iconiche località italiane: Capri, Portofino, Siracusa, Amalfi, Firenze e Polignano. Si chiama Essenze d’Italia, e promette di trasformare il semplice gesto di lavare i capi in un’esperienza sensoriale senza precedenti.

Un’esperienza sensoriale che è al centro anche della nuova campagna pubblicitaria a sostegno, che rompe gli schemi della categoria con un linguaggio visivo ispirato al mondo dei profumi. "Un film che non sembra una pubblicità di un ammorbidente, ma un’ode alla bellezza, all’eleganza e all’identità italiana - si legge in una nota -. Il tutto racchiuso in un concept potente: Indossa la tua Essenza d'Italia".

Un progetto ambizioso, nato dalla visione del team italiano di Procter & Gamble, con Enrica Superiori come Senior Brand Manager, Alberto Amati nel ruolo di Brand Director Fabric Care e Vittorio Sapio come Italy Commercial Senior Director Fabric & Home Care, sotto il coordinamento del team Procter & Gamble di Ginevra rappresentato da Elisa Bardari, Brand Director Fabric Care Europe e Panagiotis Karakis, Brand Vice President.

La campagna pubblicitaria porta la firma dell’agenzia Enfants Terribles, con la direzione creativa di Mizio Ratti e Riccardo Quartesan, mentre la direzione strategica è stata curata da Valerio Franco. A seguire il progetto dal lato account, Angelica Dossena e Marlea Zampino, con il contributo degli art director Antonella Casimirro, Alessia Violante e Francesco Cimino. La direzione digitale è stata affidata a Laura Giuntoni, mentre la gestione social media è stata curata da Ilaria Sciortino.

Per la produzione, Lenor si è affidata alla casa di produzione Made, con la regia di Yasmina Solanes e la direzione della fotografia firmata da Emanuele Zarlenga. Il progetto è stato guidato dall’executive producer Nicoletta Gurioli, con le musiche composte da Massimiliano Pelan e Fabio De Martino. Il set design porta la firma di Caterina Pepe, mentre lo styling è stato curato da Sabrina Mellace.

La campagna, di cui vi mostriamo lo spot a seguire, ha preso il via in questi giorni in tv.