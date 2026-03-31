Connettivina lancia la prima linea di solari: la campagna multicanale è firmata Double-W

L'agenzia del gruppo Dilemma, già al lavoro sul rebranding del brand di Fidia Farmaceutici, ha ideato una campagna on-air da fine aprile su TV, radio, Connected TV e digital. La pianificazione media è a cura di Taurus Media

Connettivina, il brand di Fidia Farmaceutici leader nella guarigione delle piccole ferite, fa il suo ingresso nel mercato della protezione solare con una prima linea dedicata: quattro formule solari con Acido Ialuronico e due after sun a effetto lenitivo, commercializzati sotto il sub-brand CosmeticHA. Il pay-off della nuova linea, sviluppato da Double-W, è "La scienza della cosmetica anche sotto il sole".

Double-W, agenzia del gruppo Dilemma specializzata nel wellbeing, segue Connettivina da luglio 2025, quando ha avviato un percorso di rebranding che ha incluso il restyling del logo e dei packaging, il riposizionamento dei singoli prodotti e la creazione dell'architettura di marca CosmeticHA per le referenze cosmetiche.

Per il lancio dei solari l'agenzia ha ideato una campagna multicanale on-air da fine aprile 2026, con pianificazione media a cura di Taurus Media. Il mix prevede spot da 15 e 30 secondi sulle reti Rai, Mediaset e Discovery, comunicati radio da 15 secondi, Connected TV su Amazon Prime e una pianificazione digital su property premium, in una logica full-funnel che integra reach televisiva e capacità di targeting avanzato.

“Non capita spesso di partecipare all'evoluzione di un marchio così radicato nella quotidianità”, ha dichiarato Alessandro Manno, Chief Creative Officer & General Manager di Double-W. “Abbiamo cercato di trovare il giusto balance tra identità del brand e slancio innovativo, tra dimensione estetica e scientificità”.

Chi ha lavorato alla campagna