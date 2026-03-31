Granoro spiega ai milanesi “come si fa il grano” con la nuova campagna firmata da Al.Ta

"A Milano si parla spesso di 'fare il grano'. Ma per farlo davvero, quello buono, e in modo etico, bisogna partire dalla Puglia": da questa provocazione nasce “Come si fa il grano”, la nuova campagna di comunicazione di Granoro Dedicato, ideata, prodotta e pianificata da Al.Ta, che da quest’anno accompagnerà il brand come agenzia creativa per tutto il 2026, dopo la vittoria della relativa gara (ne abbiamo parlato qui).

La campagna porta nel cuore del capoluogo lombardo il racconto della filiera di Granoro Dedicato, la linea di pasta prodotta con grano duro 100% pugliese, attraverso una serie di affissioni dal tono diretto e ironico, pensate per parlare alla città italiana dove il concetto di “grano” è più legato al business che alla terra.

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Le creatività giocano sull’ambivalenza semantica tra il linguaggio della finanza milanese e il “produrre” il vero grano, trasformando una verità di prodotto in un messaggio culturale e memorabile: Granoro Dedicato sa fare il grano perché lo coltiva in Puglia, nel Granaio d’Italia, valorizzando gli agricoltori locali con un patto agricolo unico, ottenendo un grano di qualità eccellente grazie alle peculiari condizioni pedoclimatiche, senza utilizzo di glifosato e con ogni chicco tracciato in blockchain dal seme alla pasta.

Headline come “Milano, ti spieghiamo noi come si fa il grano”, “Scopri il nostro metodo per fare il grano”, “In Puglia facciamo più grano che a Milano” e “Il posto migliore per fare grano? La Puglia.” portano in affissione un racconto di filiera che unisce qualità agricola, orgoglio territoriale e un linguaggio disruptive.

“Da quando abbiamo iniziato a lavorare con Granoro, una cosa ci è rimasta impressa: l’attenzione enorme che un’azienda che produce pasta dedica al grano. Quando ci è stato chiesto di raccontare tutto questo a Milano, ci siamo fatti una domanda semplice: e se insegnassimo a fare il grano proprio alla città dove ogni giorno non si parla d’altro?”, commenta Simone Mascagni, Chief Creative Officer di Al.ta.

La campagna è stata pianificata – sempre da Al.ta – a Milano in concomitanza con TuttoFood, tra le principali fiere internazionali B2B del mondo food & beverage, con una presenza OOH in punti strategici della città e in aree ad alta affinità con il tema: dai circuiti urbani alle zone legate al mondo finanziario, fino agli snodi di accesso alla fiera, all’interno della fiera stessa e nei banner verticali in prossimità degli spazi dedicati alla grande distribuzione.

L’obiettivo è parlare non solo ai consumatori, ma anche ai buyer e agli stakeholder del settore food, raccontando in modo distintivo ciò che rende Granoro Dedicato una pasta diversa.

Con “Come si fa il grano”, Granoro Dedicato sceglie quindi di raccontare la propria unicità partendo da una verità semplice: la qualità della pasta nasce molto prima della pasta. Nasce dal grano, dalla terra, da chi lo coltiva e dal modo in cui viene valorizzato.