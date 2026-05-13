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15/06/2026
di Lorenzo Mosciatti

Frecciarossa lancia la campagna pubblicitaria estiva “Oltre 150 destinazioni più una. La tua”

Nuovo piano di comunicazione per i brand Frecciarossa e FrecciaLink, firmato da AB Comunicazioni e prodotto da Why Worry Production, con la regia di Riccardo Lupo

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“Oltre 150 destinazioni più una. La tua.” è il claim che guida la nuova campagna estiva 2026 di Trenitalia dedicata ai brand Frecciarossa e FrecciaLink, firmata da AB Comunicazioni e prodotta da Why Worry Production con la regia di Riccardo Lupo.

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La comunicazione racconta un’Italia estiva da attraversare in ogni direzione, un mosaico di luoghi e possibilità che si compone di oltre 150 destinazioni collegate dalla rete dell’Alta Velocità e dal servizio integrato treno + bus, pensato per raggiungere anche le località non direttamente servite dalle linee ferroviarie principali. Al centro della narrazione c’è l’idea di un viaggio personale e su misura, in cui ogni persona può costruire la propria esperienza scegliendo tra mare, montagna, città d’arte e borghi, senza perdere la continuità di un sistema di mobilità capillare e accessibile. In questo racconto visivo e narrativo, Veneto, Puglia e Trentino-Alto Adige diventano simboli di tre diverse anime del Paese, tre frammenti che rappresentano la varietà e la ricchezza dell’estate italiana, dal Nord al Sud, uniti in un’unica visione di movimento e scoperta.

La campagna si sviluppa su canali digital, social e media proprietari, accompagnando il pubblico in una dimensione di viaggio che non è solo spostamento ma scelta, identità e relazione con il territorio, dove la destinazione finale diventa sempre qualcosa di personale: la propria.

I crediti della campagna

AB Comunicazioni

  • Amministratore Unico: Andrea Bertoletti
  • Executive Creative Director: Cristina Carsana
  • Client Service Director: Isabella Conti
  • Account: Beatrice Mariti
  • Team Creativo: Benedetta Villa, Federica Crivello, Nicholas Mingrino, Andrea Casturà

Why Worry Production Srl

  • Produttore: Diego Panadisi
  • Regia: Riccardo Lupo
  • Direttore della fotografia: Enrico Valoti
  • Montaggio: Nicola Bettoni
  • Brano musicale: “The Best Is Yet To Come” (Jake Shillingford, Nicholas Evans) © & (P) Being Human Music, su licenza Universal Production Music
  • Fotografo: Pierluigi Perfetto

Gruppo FS

  • Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer: Giuseppe Inchingolo
  • Responsabile Marketing Communication e Advertising di Gruppo: Riccardo Corsini
  • Responsabile Advertising: Cristina Poggi
  • Account: Pasquale Montesano, Viviana Schiano Lo Moriello, Sara Coluzzi, Tommaso Sirugo

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