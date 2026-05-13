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03/06/2026
di Mario Mancuso

Fratelli Carli porta la seconda fase della campagna estiva in strada a Torino con un food truck

La campagna, firmata Bitmama Reply, si articola su video strategy in tre soggetti ambientati in Liguria, OOH e campagne influencer

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Prosegue la campagna di posizionamento di Fratelli Carli avviata lo scorso autunno con l'agenzia creativa Bitmama Reply. La seconda fase si sviluppa su più canali e culmina in un'attivazione fisica a Torino.

Il cuore della campagna è una video strategy composta da tre soggetti da 15 secondi ambientati in Liguria dedicati a momenti di convivialità quotidiana: un pranzo tra amici, un picnic in coppia, una pausa in famiglia. La produzione è a cura di Reply AI Studios.

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Dal 4 all'8 giugno, in via Lagrange a Torino, un food truck Fratelli Carli offrirà degustazioni gratuite ispirate alla tradizione ligure e italiana: trofiette al pesto, focacce farcite con creme e sottoli del brand. Uno spazio con tavoli alti permetterà ai passanti di fermarsi e condividere il momento. L'iniziativa sarà raccontata in tempo reale sui social con interviste e contenuti dedicati, con il contributo dello chef e influencer Antonio la Cava in veste di ambassador.

La campagna integra anche una campagna OOH multi-soggetto ispirata alle atmosfere cinematografiche, un'influencer strategy con Mirko Tassin e Sara Luna Canola, e un ricettario dedicato ai momenti conviviali della bella stagione. La media strategy è curata da Personal Media.

Ecco chi ha lavorato alla campagna

Agency: Bitmama Reply

  • Chief Creative Officer & Partner: Nicola Gotti
  • Senior Copywriter: Silvia Belà
  • Senior Art Director: Gaia Barison
  • Art Director: Marco Novello
  • Junior Copywriter: Salvatore Ferramosca
  • Associate Partner: Ethiopia Abiye
  • Senior Business Manager: Stefano Chiarandà
  • BU Manager: Sara Roasio
  • Account Manager: Marta Zurlo
  • Account Executive: Martina Braga
  • Social Media Strategist: Elena Loro

Production Company: Reply AI Studios

  • Executive Producer & Director: Augusto Storero
  • DOP: Paolo Bertino
  • Production Director: Mara Cereda
  • Producer & Post-Production Coordinator: Virginia Aghemo
  • Editor: Augusto Storero
  • Home Economist: Sara Costa
  • Set Designer: Max Zucca
  • Color: Claudio Beltrami
  • Photographer: Battista Gotti
  • Music & Sound Design: Smider

Media Strategy: Personal Media

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