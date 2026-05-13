Fratelli Carli porta la seconda fase della campagna estiva in strada a Torino con un food truck

Prosegue la campagna di posizionamento di Fratelli Carli avviata lo scorso autunno con l'agenzia creativa Bitmama Reply. La seconda fase si sviluppa su più canali e culmina in un'attivazione fisica a Torino.
Il cuore della campagna è una video strategy composta da tre soggetti da 15 secondi ambientati in Liguria dedicati a momenti di convivialità quotidiana: un pranzo tra amici, un picnic in coppia, una pausa in famiglia. La produzione è a cura di Reply AI Studios.
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Dal 4 all'8 giugno, in via Lagrange a Torino, un food truck Fratelli Carli offrirà degustazioni gratuite ispirate alla tradizione ligure e italiana: trofiette al pesto, focacce farcite con creme e sottoli del brand. Uno spazio con tavoli alti permetterà ai passanti di fermarsi e condividere il momento. L'iniziativa sarà raccontata in tempo reale sui social con interviste e contenuti dedicati, con il contributo dello chef e influencer Antonio la Cava in veste di ambassador.
La campagna integra anche una campagna OOH multi-soggetto ispirata alle atmosfere cinematografiche, un'influencer strategy con Mirko Tassin e Sara Luna Canola, e un ricettario dedicato ai momenti conviviali della bella stagione. La media strategy è curata da Personal Media.
Ecco chi ha lavorato alla campagna
Agency: Bitmama Reply
- Chief Creative Officer & Partner: Nicola Gotti
- Senior Copywriter: Silvia Belà
- Senior Art Director: Gaia Barison
- Art Director: Marco Novello
- Junior Copywriter: Salvatore Ferramosca
- Associate Partner: Ethiopia Abiye
- Senior Business Manager: Stefano Chiarandà
- BU Manager: Sara Roasio
- Account Manager: Marta Zurlo
- Account Executive: Martina Braga
- Social Media Strategist: Elena Loro
Production Company: Reply AI Studios
- Executive Producer & Director: Augusto Storero
- DOP: Paolo Bertino
- Production Director: Mara Cereda
- Producer & Post-Production Coordinator: Virginia Aghemo
- Editor: Augusto Storero
- Home Economist: Sara Costa
- Set Designer: Max Zucca
- Color: Claudio Beltrami
- Photographer: Battista Gotti
- Music & Sound Design: Smider
Media Strategy: Personal Media