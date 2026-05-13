Pubblicità: Schesir si riposiziona e si affida a Robilant e Key Due Pubblicità per il lancio della nuova campagna

Schesir torna in comunicazione con un nuovo posizionamento, all’insegna del rispetto per la natura dei pet. Il brand di alimenti per gli animali lancia infatti una nuova campagna, dal titolo "Respect my nature", pensata per innalzare il livello di consapevolezza dei pet parent.

“L’obiettivo non è solo comunicare, ma sensibilizzare: Schesir pone l'accento sulla natura intrinsecamente carnivora di cani e gatti. Il messaggio chiave si concentra sull'importanza di un'alimentazione che rispetti la loro biologia attraverso ricette naturali, complete e con i soli nutrienti essenziali richiesti dal loro organismo, eliminando il superfluo”, spiega l’azienda in una nota.

Per supportare questo nuovo capitolo, il brand ha previsto un investimento di forte impatto, strutturando un media mix sinergico e capillare capace di intercettare il consumatore in ogni momento della sua giornata. La strategia onnicomprensiva prevede in particolare una pianificazione multicanale che spazia dalla TV lineare classica alle principali piattaforme di Video On Demand, all’Out of Home nei centri nevralgici delle principali città italiane. Il tutto affiancato da un'attivazione digital mirata per spingere l'ingaggio attraverso campagne BTL ad alta conversione.

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“Il mercato del petfood ha vissuto per anni di umanizzazione - spiega Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir&CO -. Prodotti pensati per far sentire bene il pet parent, non per nutrire correttamente l'animale. Schesir ha scelto una direzione diversa — e con 'Respect my Nature' la rendiamo esplicita. La campagna funzionerà perché parte da una verità biologica: il gatto è un carnivoro obbligato, un predatore che non si adatta al cibo sbagliato. La trasformazione che stiamo guidando in Schesir è doppia: prodotto e comunicazione si muovono insieme. Abbiamo rilavorato le ricette per garantirne la giusta nutrizione naturale. E abbiamo cambiato registro — evolvendo i prodotti Schesir per rispettare la natura dell'animale. Non è una mossa estetica, ma un vero e proprio cambio di prospettiva su chi è il vero protagonista: il gatto, non l'umano che lo nutre.”

A dare forma e voce a questo ambizioso progetto di riposizionamento, Schesir ha scelto di affidarsi a un ecosistema di partner altamente specializzati: Robilant, che ha curato l'impianto strategico e lo sviluppo creativo del nuovo concept; Key Due Pubblicità, sigla indipendente milanese ha sviluppato la pianificazione ATL, ottimizzando il media mix sui mezzi tradizionali e piattaforme VOD; e Polo Digitale, già partner per tutte le attività digitali di Schesir, che ha gestito la declinazione e l'adattamento delle creatività, oltre all'intera pianificazione digital BTL.

“Siamo partiti da un payoff in prima persona - racconta Dario Villa, Direttore Creativo di Robilant -. Non un claim sul prodotto - una presa di posizione. Schesir sceglie di stare dalla parte dei gatti. Di darne voce. Di riconoscere la natura di ogni felino: vera, profonda, non negoziabile. “Respect my nature” non è una richiesta. È una dichiarazione. Il momento della pappa non è un gesto routinario. È il cuore della relazione fra un gatto e il suo umano. Un dialogo quotidiano fatto di sguardi, attese, aspettative. Per questo abbiamo scelto di raccontare proprio questo momento. Di metterlo in scena com'è davvero: una conversazione tra due soggetti, ciascuno con la propria verità. Da un lato, un gatto che afferma la sua identità, dall’altro, l'umano desideroso di fare la cosa giusta, dimostrando - nella ciotola - il suo amore per l’animale. Ed è qui che Schesir ci ricorda che l’amore non basta."

“Insieme a Schesir abbiamo costruito una strategia media integrata, capace di valorizzare al meglio la presenza del brand in contesti di alta qualità e attenzione - aggiunge Ilaria Baschetti, Head of Media e Partner di Key Due Pubblicità -. La pianificazione ATL sviluppata da Key Due Pubblicità combina mezzi tradizionali come D-OOH, radio e TV con piattaforme Video On Demand per un approccio orientato alla massimizzazione della copertura sul target di riferimento.

Importante il ruolo del digital nel media mix, come ha precisato Giulia Salavolti, Digital Project Manger di Polo Digitale: “Lavorare al fianco di Schesir in questo progetto ha rappresentato per noi molto più del lancio di una campagna: è stata l’opportunità di contribuire alla costruzione di un nuovo modo di raccontare il brand e il suo punto di vista sul mondo pet food. Con ‘Respect My Nature’ abbiamo sviluppato un ecosistema digitale pensato per accompagnare le persone in un vero percorso di comprensione, trasformando un messaggio valoriale in un’esperienza omnicanale coerente, rilevante e coinvolgente. Come Polo Digitale abbiamo curato la declinazione strategica e operativa della campagna digital BTL, lavorando sulla creazione dei contenuti, del funnel narrativo e delle attivazioni media per dare continuità e profondità al nuovo posizionamento di Schesir lungo tutti i touchpoint digitali. Collaborare con un brand che ha il coraggio di prendere una posizione così distintiva è per noi una grande occasione di confronto e crescita, oltre che un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi.”

Di seguito i crediti della campagna.

Campagna pubblicitaria Schesir, i crediti

Alla realizzazione della nuova campagna pubblicitaria Schesir hanno collaborato svariati professionisti. Ecco i loro nomi: