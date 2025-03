Ferrarelle collabora con Geopop, uno dei principali punti di riferimento nella divulgazione scientifica digitale, per il lancio di una nuova campagna multicanale. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccontare il percorso unico dell’acqua Ferrarelle, dalla sua origine nel sottosuolo vulcanico fino alla sua naturale effervescenza.

"Il racconto unisce scienza, natura e autenticità, per far conoscere a tutti l’unicità di Ferrarelle in modo coinvolgente, attraverso la voce di Andrea Moccia, geologo e divulgatore scientifico, nonché fondatore e ideatore di Geopop", spiega il comunicato.

Dal 16 marzo la campagna è on air con un long video sulle principali reti nazionali come Rai, Mediaset, Sky e Discovery. Il racconto continuerà anche online con un contenuto video esclusivo di circa 7 minuti prodotto da Geopop, seguito da un estratto da 1 minuto e mezzo sulle pagine social di Ferrarelle, per raggiungere un pubblico ancora più ampio.

“Questa campagna rappresenta un passo importante per Ferrarelle: attraverso la collaborazione con Geopop vogliamo rendere accessibile e coinvolgente la scienza dietro la nostra acqua, avvicinandoci a un pubblico più giovane e curioso, utilizzando format innovativi e linguaggi contemporanei. Il nostro obiettivo è raccontare il viaggio straordinario dell’acqua Ferrarelle, valorizzandone l’unicità e il suo legame con la natura e il territorio”, ha dichiarato Gabriele Monda, Direttore Marketing di Ferrarelle Società Benefit.