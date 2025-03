Emma Villas va on air con lo spot “Qualsiasi villa sogni”

Emma Villas, attiva in Italia nel vacation rental, torna in tv e lo fa con un nuovo spot “Qualsiasi villa sogni”.

Lo spot si pone l’obiettivo di coinvolgere gli ospiti italiani per la primavera-estate 2025 e, interrogandoli sul tipo di vacanza che desiderano, invitarli a scegliere la destinazione più adatta alle loro esigenze sulla piattaforma web di Emma Villas, emmavillas.com, protagonista dello spot insieme alle ville da sogno offerte in location uniche.

Leggi anche: Pubblicità 2025, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza

Lo spot, realizzato in formato da 20” e 15”, sarà in onda dal prossimo 30 marzo e rimarrà on air almeno fino al 20 aprile. Direzione creativa, copy e montaggio sono stati realizzati dal team di comunicazione di Emma Villas e Gap Company, mentre la pianificazione è stata assegnata a Grp Pubblicità.

Guarda lo spot:

Lo spot sarà visibile sui canali Sky News, Sky Sport News e in occasione di eventi sportivi live come alcune partite di calcio Serie A trasmesse dall’emittente, per una programmazione totale di circa 3 settimane di passaggi. Inoltre, la campagna sarà rafforzata su Youtube, alcuni siti web, oltre che sui canali owned dell’azienda. Si stima che la campagna raggiungerà oltre 2 milioni di individui.

La strategia di sviluppo di Emma Villas ha incluso nel 2024 una forte attività acquisitiva e di qualificazione del portfolio che vanta oggi proprietà di grandissima bellezza e qualità nei luoghi più iconici del nostro paese. Sono oltre 600 le ville e tenute di pregio gestite (anche grazie ad una piattaforma unica di property management qualificato) in esclusiva da Emma Villas in 16 regioni: Toscana, Umbria, Sicilia, Sardegna, ma anche Emilia-Romagna, Marche, Puglia, etc.