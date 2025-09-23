È on air la nuova campagna istituzionale di BPPB “Siamo dove sei tu”. Firma L’Arancia

L'agenzia, che collabora con la Banca anche per il planning media, è stata riconfermata come partner in seguito a una gara. Il piano coinvolge TV, radio, stampa, affissioni e digital. Prevista inoltre una serie podcast dedicata

I soggetti della campagna "Siamo dove sei tu" di Banca Popolare di Puglia e Basilicata

È partita la nuova campagna pubblicitaria istituzionale di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Firmata dall'agenzia L’Arancia, la comunicazione mette al centro i valori di fiducia e relazione con le persone.

Il concept creativo, racchiuso nell’headline “Siamo dove sei tu”, racconta come la Banca accompagni la vita quotidiana di famiglie e imprese, valorizzando sogni, aspirazioni e legami autentici.

“Con ‘Siamo dove sei tu’ abbiamo scelto di raccontare la vicinanza autentica della Banca Popolare di Puglia e Basilicata alle persone - spiega Rossella Dituri, responsabile comunicazione BPPB. Non un claim astratto, ma un impegno concreto: esserci nei momenti quotidiani e in quelli straordinari, accanto a chi costruisce il proprio futuro. Abbiamo voluto dare voce ai nostri clienti reali, non ad attori, perché sono loro i veri protagonisti della nostra storia. E nei bambini che vediamo nei nostri spot c’è l’essenza più pura del nostro messaggio: i sogni che diventano realtà grazie a una Banca che crede davvero nelle persone”.

“Con BPPB collaboriamo da oltre 5 anni – specifica poi Giuseppe Laricchia, founder & creative director de L’Arancia – e il nostro accordo, rinnovato a seguito di gara, ci accompagnerà fino al 2027, con attività che spaziano dalle campagne istituzionali a quelle di prodotto e digital. La nuova campagna segna un vero cambio di prospettiva: la voce principale non è quella della Banca, ma diventa quella delle persone. Dal punto di vista creativo abbiamo scelto di superare gli schemi tradizionali della comunicazione bancaria, raccontando ciò che la Banca è da sempre: un punto di riferimento per le persone, le imprese e il territorio”.

La campagna multisoggetto prevede una pianificazione multicanale, gestita dall’azienda, che coinvolge TV, radio, stampa, affissioni e digital. Il planning è gestito dall'azienda, che anche per questa attività, si avvale della collaborazione de L'Arancia.

Guarda qui lo spot "Da bambino volevo vivere in un Castello":

Guarda qui lo spot "Da bambina volevo un unicorno":

Guarda qui lo spot "Da piccolo volevo un robot":

Nei prossimi giorni, si aggiungerà una serie podcast di 8 episodi su Spotify, Youtube e i canali social, con il racconto di storie vere di persone che hanno scelto di crescere e investire nel proprio futuro con il supporto di Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Chi ha lavorato alla campagna BPPB “Siamo dove sei tu”. I credits

Diversi sono i professionisti che hanno lavorato alla campagna “Siamo dove sei tu” della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Ecco chi sono:

Cliente: Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Agenzia: L’Arancia

Founder & Creative director: Giuseppe Laricchia

Founder & Client director: Nicola Carella

Account director: Daniela Lanci

Account: Rebecca Corcelli

Copy: Francesco Capurso

Social media specialist: Giulia Porcaro

Casa di Produzione: Fidelio