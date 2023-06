Polli, azienda leader nella produzione di pesti e sughi pronti, nonché conserve, sottoli e sottaceti, torna in comunicazione per raccontare 150 anni di tradizione e svelare le prime novità del 2023. A partire dalla prima settimana di giugno, infatti, il marchio rilancia la campagna “Nuovi Pesti Polli, Provali Tutti!” (ne abbiamo parlato qui) con una pianificazione pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione: televisione, digitale e stampa. La creatività è di Take Off, del gruppo FSB.

Lo spot, attualmente on air, compie un viaggio nel tempo partendo dall’anno di fondazione dell’azienda – il 1872 – passando per gli Anni ’70 ed arrivando infine ai giorni nostri e ripercorre attraverso la tavola di una famiglia la storia dei prodotti di punta del marchio - i Sottolio per il 1872, le iconiche olive Polli per gli anni ‘70 e per l’epoca contemporanea la recente gamma di Pesti, preparati con basilico fresco italiano da filiera certificata e lavorato a freddo entro le 24 ore dalla raccolta e con ingredienti di primissima qualità.

Dal 3 luglio al 30 novembre, Polli indirà un nuovo concorso a premi. In palio, centocinquanta buoni da 50 euro, validi presso oltre ventisettemila partner strategici trasversali aderenti all’iniziativa – tra i quali Ikea, Rinascente, Sephora, Zalando - su una spesa di 5 euro di prodotti Polli. Inoltre, con una spesa minima di 25 euro effettuata nel medesimo arco temporale, sarà possibile partecipare all’estrazione finale di un premio dal valore di 1000 euro e ricevere inoltre una fornitura annua di prodotti Polli.

“Coerenza, coraggio e correttezza: sono questi i valori su cui si fonda Polli e che da più di 150 anni si impegna a trasmettere, riuscendo da sempre a differenziare i propri prodotti sulla base dell’evoluzione dei gusti e delle esigenze degli italiani, sempre più attenti a ricercare soluzioni pratiche e veloci, senza trascurare sostenibilità e salute. A partire da qui, sono nate soluzioni 100% vegetali e salutari: ne sono un esempio anche i nuovi Pesti Plant Based – vincitori del premio Eletto Prodotto dell’Anno 2023 – simbolo di celebrazione dei momenti di condivisione tanto amati dagli italiani - esordisce Maria Giordano, Marketing Manager di F.lli Polli -. Negli ultimi anni, la comunicazione è diventata sempre più digitale ed improntata al visual, e siamo contenti di esserci sapientemente adeguati a questo trend perché ci permette di avere una interazione costante e diretta con il nostro pubblico, con input sempre interessanti anche per implementare le nostre attività in funzione del nostro principale stimolo: lasciare soddisfatto e continuare a stupire chi da 150 anni ci sceglie. La nostra community è fiorente e reattiva, sempre in crescita, e siamo entusiasti di incontrarla ora anche offline grazie ad operazioni con una valenza anche commerciale come il concorso o di branding come i percorsi intrapresi nella nostra Toscana ed a Milano”.

Polli organizzerà, infatti, dall’11 giugno la seconda edizione dell’Orto in Città a Milano, presso la Cascina Cuccagna, luogo di incontro e scoperta, nato come progetto di cultura e aggregazione per diffondere idee innovative legate alla sostenibilità che facciano rivivere nel cuore dei partecipanti la profonda relazione tra città e natura.

Recentemente, Polli ha anche sostenuto l’apertura ed il patrocinio dell’Area giochi Polli 1872 a Monsummano Terme, città dove l’azienda ha sviluppato la sua produzione 100 anni fa.

Il progetto dell’Area giochi Polli 1872, inaugurata lo scorso 31 maggio, è nato con l’obiettivo di utilizzare gli spazi verdi che la natura ci offre e dedicarli al gioco e al divertimento per i più piccoli, abituandoli al contatto con la natura stessa fin dalla tenera età.