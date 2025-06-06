Cynar presenta “Fantalento”, il fantacalcio lento e conviviale per l’estate 2025

Il progetto, ideato da Bloomind per Cynar Spritz, coinvolge locali tra Lombardia e Nord-Est e punta a riscoprire il piacere dell’asta tra amici

Cynar lancia Fantalento, un’iniziativa che propone una visione alternativa dell’asta estiva del fantacalcio trasformandola in un momento conviviale e rilassato, ideata e sviluppata da Bloomind, l'agenzia creativa di Hellodì. L’iconico brand di aperitivi, oggi distribuito da Campari Group, ha annunciato il progetto con un comunicato diffuso il 25 agosto, sottolineando la volontà di “rallentare i ritmi” e restituire leggerezza a un appuntamento molto sentito dai tifosi italiani.

Fantalento si propone come un invito a vivere il fantacalcio in maniera più autentica: non più file Excel, chat frenetiche o aste in videochiamata, ma incontri reali nei bar, discussioni offline e un Cynar Spritz tra le mani. Per questo motivo il progetto prevede una serie di attivazioni in locali selezionati tra Lombardia e Nord-Est, dove sarà possibile prenotare tavoli dedicati e ricevere un kit ufficiale del Fantalento, composto da taccuino, penna, tovaglietta, antistress a forma di carciofo e portachiavi

Ad animare i momenti clou del progetto ci saranno anche tre FantaCampus Live: appuntamenti speciali con creator specializzati nel mondo del fantacalcio come Samuele Mandarò, Lisa Offside e Nicholas Cariglia.

Il lancio è accompagnato dal video short “Signorina Buonasera”, realizzato da Milky Media, un cameo nostalgico che – con l’iconica voce rassicurante dei primi annunci TV – ricorda che il fanta è, prima di tutto, convivialità.