Kimbo lancia “Baristi in Missione”, nuova campagna su Roma e nel Lazio

Kimbo porta a Roma e nel Lazio la nuova campagna dedicata alla linea di capsule in alluminio Espresso Barista. “SPQR = Sono perfette queste ristretto”. E ancora: “Questa non è una capsula, è un barista napoletano”.

Con questi claim ironici e riconoscibili, accompagnati da visual ad alto impatto e dal suo inconfondibile aroma, Kimbo porta a Roma e nel Lazio la nuova campagna dedicata alla linea di capsule in alluminio Espresso Barista, compatibili con le macchine Nespresso Original.

Attiva fino al 5 aprile (con visibilità estesa fino a Pasqua 2026), la campagna si sviluppa attraverso una domination OOH capillare e ad alto impatto che coinvolge l’intera area urbana della Capitale: dalla stazione Termini a Cinecittà, passando per tram, metropolitane, autobus, pensiline e centri commerciali. L’obiettivo è raccontare al grande pubblico come il brand sia riuscito a racchiudere l’esperienza del barista napoletano in ogni singola capsula della linea Barista.

La creatività si articola in una pianificazione multi-soggetto che, “on the road”, valorizza le diverse miscele della gamma.

A supporto della campagna, nel cuore di Roma – nel quartiere Prati – è stato allestito un temporary store presso l’Edicola Erno, trasformata per l’occasione in uno spazio esperienziale. Qui, ogni giorno dalle 10 alle 18, i consumatori possono degustare gratuitamente il caffè Kimbo e acquistare i prodotti.

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Nel weekend del 21 e 22 marzo prende inoltre il via “Baristi in missione”, un’attività di guerrilla urbana che si sviluppa come una vera e propria caccia tra tre touchpoint cittadini, amplificata anche online grazie al coinvolgimento di otto creator. Protagonisti dell’iniziativa i baristi napoletani Kimbo, chiamati a offrire degustazioni lungo il percorso. L’esperienza si conclude con una foto ricordo e una tote bag esclusiva, personalizzata dalla coffee artist Giulia Bernardelli.

Il piano media prevede inoltre la presenza del brand in quattro centri commerciali della Capitale – Maximo, Roma Est, Domus e Porte di Roma – con attività di degustazione e installazioni video, oltre alla domination della stazione Termini attraverso il circuito Maxi Led. Completano la pianificazione il network X-Track della metropolitana, il circuito di affissioni tradizionali e una copertura capillare nei principali capoluoghi del Lazio, tra cui Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo.