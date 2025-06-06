  • Programmatic
  • Engage conference
  • Engage Advanced TV
  • Engage Play
10/09/2025
di Andrea Di Domenico

BBBell lancia “Extreaming”: nuova campagna firmata da Barabino & Partners

Un'immagine della nuova pubblicità BBBell

Un'immagine della nuova pubblicità BBBell

BBBell accelera con “BBBell Extreaming”, la nuova campagna di comunicazione dedicata ai clienti privati, on air da mercoledì 10 settembre in Piemonte e Liguria. L’operatore piemontese, specializzato nei servizi a banda ultra larga e telecomunicazioni wireless, punta a rafforzare il proprio posizionamento con un’offerta che porta la connessione fino a 1 Giga in fibra e fino a 300 Mega in modalità wireless, con l’obiettivo di garantire prestazioni elevate anche nelle aree meno servite.

Leggi anche: PUBBLICITÀ, TUTTE LE NUOVE CAMPAGNE IN PARTENZA A SETTEMBRE

La creatività, firmata da Barabino & Partners, partner di comunicazione integrata di BBBell da oltre dieci anni, mantiene il claim “BBBell Extreaming” e introduce il pay-off “Più veloce dei più veloci”. A rappresentare visivamente il concept è un ghepardo, simbolo di rapidità e performance, scelto per sottolineare l’unicità della proposta.

La pianificazione, attiva fino a novembre, è multicanale: affissioni dinamiche, programmatic advertising, spot su radio locali e web radio nazionali, attività su emittenti televisive e su Spotify, banner online su testate locali e nazionali geolocalizzati, oltre a contenuti social su Facebook, Instagram e LinkedIn.

Accanto alla comunicazione, BBBell introduce anche una promozione dedicata ai nuovi clienti: chi attiverà un servizio di connettività entro il 31 ottobre 2025 potrà navigare gratis per due mesi, scegliendo tra i profili fibra e wireless.

scopri altri contenuti su

ARTICOLI CORRELATI