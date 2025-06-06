BBBell lancia “Extreaming”: nuova campagna firmata da Barabino & Partners

BBBell accelera con “BBBell Extreaming”, la nuova campagna di comunicazione dedicata ai clienti privati, on air da mercoledì 10 settembre in Piemonte e Liguria. L’operatore piemontese, specializzato nei servizi a banda ultra larga e telecomunicazioni wireless, punta a rafforzare il proprio posizionamento con un’offerta che porta la connessione fino a 1 Giga in fibra e fino a 300 Mega in modalità wireless, con l’obiettivo di garantire prestazioni elevate anche nelle aree meno servite.

La creatività, firmata da Barabino & Partners, partner di comunicazione integrata di BBBell da oltre dieci anni, mantiene il claim “BBBell Extreaming” e introduce il pay-off “Più veloce dei più veloci”. A rappresentare visivamente il concept è un ghepardo, simbolo di rapidità e performance, scelto per sottolineare l’unicità della proposta.

La pianificazione, attiva fino a novembre, è multicanale: affissioni dinamiche, programmatic advertising, spot su radio locali e web radio nazionali, attività su emittenti televisive e su Spotify, banner online su testate locali e nazionali geolocalizzati, oltre a contenuti social su Facebook, Instagram e LinkedIn.

Accanto alla comunicazione, BBBell introduce anche una promozione dedicata ai nuovi clienti: chi attiverà un servizio di connettività entro il 31 ottobre 2025 potrà navigare gratis per due mesi, scegliendo tra i profili fibra e wireless.