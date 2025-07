Alì punta su qualità e convenienza nella campagna “Il Prezzo Migliore” firmata Next Different

Alì, storica insegna della grande distribuzione attiva in Veneto ed Emilia-Romagna, lancia la campagna pubblicitaria “Il Prezzo Migliore”, realizzata in collaborazione con Next Different. La strategia ruota intorno ad un obiettivo preciso: dimostrare che qualità e convenienza possono andare di pari passo, ogni giorno, senza compromessi. La campagna coinvolge oltre 400 referenze, tra marchi del distributore e prodotti freschissimi accuratamente selezionati, resi facilmente identificabili grazie a un nuovo segnale distintivo sugli scaffali: il cartellino “Il Prezzo Migliore”.

Il lancio è partito all’interno dei punti vendita con una forte attivazione BTL , per poi espandersi su scala ATL e digital. In questi giorni è on air il primo spot TV, pensato per familiarizzare il pubblico con il concetto e l’indicatore della campagna. Il tono scelto è ironico e narrativo: lo spot presenta quattro soggetti intenti a fare la spesa, raccontati da un voice-over dallo stile documentaristico, ispirato ai documentari naturalistici, che osserva con divertita curiosità le “abitudini di caccia” del consumatore moderno.

Il racconto prosegue sui canali social di Alì, con contenuti pensati per valorizzare le scelte consapevoli dei clienti e promuovere una filosofia di spesa intelligente. Il messaggio è chiaro: non è necessario scegliere tra qualità e prezzo. Con “Il Prezzo Migliore”, Alì offre prodotti eccellenti a prezzi accessibili, in modo trasparente e continuativo.

Next Different, communication company parte di UNA - Aziende della Comunicazione Unite, ha curato l’intero sviluppo creativo della campagna, sottolineando il ruolo guida che Alì riveste nel panorama della GDO italiana. Attraverso contenuti crossmediali, l’agenzia ha messo in luce la doppia sfida che ogni consumatore affronta quotidianamente: scegliere tra qualità e risparmio.