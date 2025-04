Abbonamento Musei presenta la nuova campagna 2025. Firma PicNic

Riparte la collaborazione tra Abbonamento Musei, l’associazione che incentiva le visite museali e valorizza i musei dei territori in cui opera, e PicNic, l’agenzia di pubblicità di Niccolò Brioschi e Riccardo Beretta. All’agenzia il compito di realizzare la nuova campagna abbonamenti per il 2025. La campagna sarà pianificata su social e sul web. Da maggio anche sulle piattaforme streaming.

L’obiettivo della campagna è quello di far percepire la grande offerta di mostre, musei e palazzi storici inclusi nella tessera di Abbonamento Musei, utilizzando la figura retorica dell’iperbole. Protagonista dello spot è una donna alle prese con un’impresa “impossibile”: sollevare la sua borsetta. Il motivo? Al suo interno c’è la tessera di Abbonamento Musei, che “pesa” ben 250 musei, 60 mostre e 39 palazzi storici.

La campagna partirà in Piemonte in occasione dei 30 anni di Abbonamento Musei con una promozione dedicata a questo compleanno. E, successivamente, la vedremo declinata anche per i 10 anni di Abbonamento Musei Lombardia.

Al progetto hanno lavorato la copy Federica Guidolin, l’art director Camilla Zappa. La direzione creativa è di Niccolò Brioschi. L’account è Simona Apollonio.

La produzione è di Double Vision. La post-produzione fotografica è di Luca Petrillo.