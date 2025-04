Nutella lancia la nuova edizione limitata "Nutella Buongiorno", una collezione di 21 vasetti in collaborazione con ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per valorizzare il patrimonio culturale e naturale dell'Italia.

Ogni vasetto rappresenta uno scorcio d’Italia al sorgere del sole, trasformando il momento della colazione in un’esperienza sensoriale e culturale. Dalle montagne dell’Alto Adige alle spiagge della Calabria, passando per borghi medievali, città d’arte e paesaggi lacustri, Nutella Buongiorno celebra la bellezza diffusa e autentica del nostro Paese, anche nei luoghi meno conosciuti. Inoltre, ogni confezione suggerisce l’abbinamento con un pane tipico regionale, per esaltare i sapori locali e invitare i consumatori a riscoprire le tradizioni culinarie che rendono l’Italia un mosaico di storie, culture e territori.

Il progetto non si limita all’impatto visivo: sul retro di ogni vasetto è presente un QR code che rimanda a una landing page dedicata, con curiosità e informazioni utili per approfondire la conoscenza dei luoghi protagonisti. La campagna, curata da Ogilvy Italia, unisce storytelling, digital experience e valorizzazione del patrimonio turistico italiano.

I 21 paesaggi italiani protagonisti della limited edition

Ogni vasetto di “Nutella Buongiorno” è dedicato a una regione italiana e a un paesaggio che ne rappresenta l’identità all’alba: