Lorenzo Tedici entra in iLMeteo come meteorologo responsabile media

Lorenzo Tedici entra oggi nel team de iLMeteo.it con il ruolo di meteorologo responsabile media.

Fiorentino, classe 1969, oltre 20 anni di esperienza nel campo della meteorologia, Tedici, che ha lavorato in numerosi centri meteo regionali tra cui Lamma in Toscana, Arpal in Liguria e Arpa Piemonte, è conosciuto dal 2004 come il volto Skytg24 per le previsioni del tempo ed entra oggi nell'organico del sito meteo ricoprendo il ruolo di meteorologo responsabile media.

Lorenzo Tedici arriva in un momento di grande espansione, si legge nella nota, e avrà la responsabilità di guidare il consolidamento dell'azienda nel mondo delle televisioni e delle radio, segmento sempre più strategico per iLMeteo.it. L’obiettivo è quello di presidiare i “media tradizionali” così come quelli digitali, dove iLMeteo ricopre già da anni una posizione di leadership.

Lorenzo Tedici, inoltre, coordinerà in prima persona la partnership con Sky, che da due anni vede le due aziende collaborare sulle previsioni meteo e, in qualità di meteorologo de iLMeteo, lavorerà a stretto contatto con gli specialisti del settore meteo della testata e con la redazione giornalistica per una comunicazione sempre più precisa e puntuale.

Fanno parte del network de iLMeteo, fra gli altri, anche Ansa, Adnkronos, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, il Sole 24 ore, Radio Deejay, Radio Capital, Radio Italia, RDS, Radio 24 e Sky.