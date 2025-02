Libera Brand Building vince la gara e firma la prima campagna pubblicitaria nazionale di Doppio Malto

Doppio Malto, birrificio artigianale e catena di ristorazione attiva in Italia e Francia e con un fatturato superiore agli 80 milioni di euro, ha affidato a Libera Brand Building la strategia di comunicazione per il lancio del suo nuovo spot televisivo. Lo spot sarà il fulcro della prima campagna di comunicazione nazionale del brand, che verrà declinata anche sui media digitali.

Le birre Doppio Malto, disponibili in 18 varianti (comprese opzioni gluten free), vengono prodotte nel birrificio di Iglesias, in Sardegna, che nel 2024 ha raggiunto una produzione annua di 1,8 milioni di litri. L'azienda prevede una forte espansione nel 2025: nei prossimi 12 mesi, infatti, verranno inaugurati circa dieci nuovi locali a marchio Doppio Malto e le birre in bottiglia entreranno nel mercato della grande distribuzione a livello nazionale.

L'incarico affidato a Libera Brand Building, ottenuto tramite gara e della durata di due anni, non si limiterà alla realizzazione dello spot tv. La collaborazione comprende anche attività di brand activation su scala nazionale e la pianificazione media su tv e digital, con l'obiettivo di rafforzare la notorietà del marchio e supportare la sua espansione nella grande distribuzione e nel settore della ristorazione.

"Siamo molto orgogliosi di questa vittoria, che è il frutto di un lavoro di squadra tra strategic planner, creativi e media planner. L'obiettivo è rendere Doppio Malto un brand davvero rilevante" dichiara Roberto Botto, Ceo di Libera Brand Building.

La strategia di comunicazione punta a valorizzare il posizionamento di Doppio Malto, che vuole offrire un'esperienza rilassata e inclusiva attorno alla birra, coinvolgendo non solo gli appassionati del settore brassicolo ma anche un pubblico più ampio. La sfida principale sarà consolidare la notorietà del brand, già riconosciuto nella ristorazione, nel competitivo mercato della grande distribuzione.

"Doppio Malto è un marchio che ha sempre costruito, fin dalle prime birre e dai primi locali, una propria personalità. È un brand che ha un tono di voce preciso e accattivante" spiega Ivan Tagliavia, Head of Marketing dell'azienda. "Oggi lavoriamo per alzare quella voce e fare in modo che arrivi in contesti nuovi, dove - ne siamo sicuri - ci divertiremo ancora di più".