Meloria a fianco del Gruppo Aesse per la comunicazione digitale

New business per l'agenzia, che firma le nuove campagne dell'azienda specializzata in abbigliamento da neve. L'incarico si estende al brand Canadiens

Meloria, agenzia di comunicazione integrata con sede a Milano, Genova e Treviso, consolida la sua presenza sul territorio veneto con l’avvio di una nuova partnership con il Gruppo Aesse, realtà veronese specializzata nel settore dell’abbigliamento tecnico da neve e da sci.

L'incarico riguarda una strategia di riposizionamento che nasce dal mondo digital e che coinvolge, oltre ad Aesse, il brand Canadiens, parte del Gruppo: due realtà coesistenti che si rivolgono a due target affini ma differenti.

Il primo step, spiega Meloria, interessa i piani editoriali Facebook e Instagram, rielaborati secondo una strategia in grado di bilanciare prodotto, engagement e brand awareness. Il concept "Enjoy The Storm" è stato ideato per il lancio della nuova collezione Aesse FW2021 con l’intento di delineare un brand - e un target - che, proprio grazie alle sue specifiche tecniche, permetta di affrontare intrepidamente la montagna e i suoi sport più estremi. Il concetto è poi declinato, seppur in maniera più morbida, anche sui capi cittadini della nuova linea Urban di Aesse, che introduce il brand in un nuovo segmento del mercato. "Dovendo mantenere, per ovvi motivi, un tone of voice meno assertivo, abbiamo ideato, come claim di campagna della linea, "Shape the city's nature". Risulta così ribadito il legame che Aesse ha con l’incontaminato, ma al contempo si suggerisce l’idea di una riconquista da parte della natura degli spazi urbani", racconta l'agenzia.

L’approccio adottato su Aesse vale anche per, sulle cui piattaforme social si alternano contenuti di puro brand awareness, legati a mete ed esplorazioni in linea con il target di riferimento, engagement e prodotto, tutto racchiuso in questo caso dal concept ", in riferimento al design minimal dei capi e al mood dello shooting dedicato, che viaggia tra architetture futuristiche e natura incontaminata.