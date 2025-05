Ferrarelle investe 15 milioni di euro per la pubblicità e lancia due nuovi brand: Electa e Vitasnella Specifique

Nuova referenza per l'Horeca e l’arrivo delle acque funzionali nel canale retail, rebranding di Maxima e campagne multicanale per tutti i brand del gruppo. Gabriele Monda descrive la strategia della società a Linkontro 2025

Innovazione e coerenza: è su questi due pilastri che si fonda la strategia 2025 di Ferrarelle Società Benefit, che affronta il 2025 con importanti novità di prodotto, una visione multicanale della comunicazione e investimenti advertising stabili a oltre 15 milioni di euro.

Ne abbiamo parlato con Gabriele Monda, Direttore Marketing della società, a margine de Linkontro 2025 organizzato da NIQ.

Electa: una nuova fonte per la ristorazione d’eccellenza

Tra le principali novità per il 2025 spicca Electa, l’acqua liscia premium destinata esclusivamente al canale Horeca, che va a sostituire lo storico brand Natìa. «Electa è una nuova acqua e nasce da una fonte diversa, Electa appunto. Non si tratta di un semplice rebranding: è un prodotto nuovo con un’identità autonoma, pensato per la ristorazione di fascia alta», spiega Monda. «Leggera, elegante, con un’immagine raffinata, si affianca a Ferrarelle e Maxima nel canale fuori casa».

La comunicazione per Electa si concentrerà su eventi e attività dedicate al settore Horeca, «come "Festa a Vico 2025", ad esempio», specifica il manager.

Vitasnella Specifique: funzionalità mirata per il retail

Nel canale retail, l’altra novità rilevante è il lancio di Vitasnella Specifique, una linea di acque funzionali in bottiglia da 25 cl. Due le referenze, Bruciagrassi e Cellulite, arricchite rispettivamente con Citrus Aurantium e Vitis Vinifera, ingredienti noti per le proprietà drenanti e metaboliche.

La distribuzione è già in atto e sarà presto supportata da una comunicazione mirata: «Alle nuove acque funzionali Vitasnella abbiamo dedicato un codino che andrà ad arricchire lo spot con Francesca Chillemi già andato on air, grazie al quale introduciamo il prodotto all’interno del racconto più ampio della marca Vitasnella», racconta Monda. A supporto, anche video digitali emozionali pubblicati sui canali social del brand.

«La campagna tv è stata sviluppata direttamente con il centro di produzione Mediaset, ma non sarà veicolata sui soli canali del broadcaster. Lo spot sarà pianificato anche su Rai, Sky e Warner Bros. Discovery», ha spiegato ancora il manager.

Rebranding Maxima: nuovo nome, nuova campagna

Il 2025 segna anche la definitiva affermazione di Maxima come brand autonomo. «Non è più Ferrarelle Maxima, ma solo Maxima. Una scelta voluta per differenziare il prodotto e posizionarlo con una propria identità», spiega Monda. Il rebranding, curato da Auge Design, è accompagnato da una campagna in TV con spot da 10 secondi on air da circa un mese (l'agenzia creativa è sempre Auge).

Ferrarelle punterà ancora su Geopop

Per il brand Ferrarelle, Monda segnala il successo della campagna realizzata in collaborazione con Geopop (leggi qui) partita negli scorsi mesi e che proseguirà anche in futuro: «L’iniziativa che unisce scienza, natura e autenticità per far conoscere a tutti l’unicità di Ferrarelle in modo coinvolgente, attraverso la voce di Andrea Moccia, ha raccolto molti consensi e intendiamo proseguire su questa strada anche in futuro». La campagna ha previsto uno spot tv long form da 1 minuto e mezzo e una versione estesa per canali digital e social, diffusa anche tramite il network di Ciaopeople, di cui Geopop è parte.

Essenziale on air ancora con Lorella Cuccarini

Infine, prosegue la comunicazione del brand Essenziale, con Lorella Cuccarini ancora protagonista della campagna televisiva e delle telepromozioni nei principali programmi del prime time, da Striscia la Notizia ad Affari Tuoi. «Con Essenziale chiudiamo un flight di campagna a breve, per poi riprenderlo a settembre», ha specificato Monda.

Strategia integrata, investimenti stabili

Il gruppo ha confermato un investimento in comunicazione stabile, attorno ai 15 milioni di euro per il 2025, in linea con l’anno precedente (fonte: Nielsen). «Abbiamo incrementato leggermente la quota digital per la campagna Geopop su Ferrarelle, mentre Vitasnella e gli altri brand mantengono un investimento costante», aggiunge Monda.

La pianificazione media è gestita da EssenceMediacom. Sul fronte creativo, oltre ad Auge, il gruppo lavora con Kiwi (gruppo Uniting) per i social, scelta di recente in seguito a una gara (leggi qui).