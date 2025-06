Emma Villas prepara la nuova campagna pubblicitaria 2025-2026: sarà internazionale e andrà su tv e web

Nove ville iconiche in sei regioni, oltre 3000 km di esperienze autentiche (food, wellness, outdoor) per un soggiorno che rigenera: Emma Villas, azienda attiva nel vacation rental di ville e dimore di pregio, lancia la seconda stagione del progetto multimediale Icon Italy: un viaggio esperienziale dentro le ville più esclusive d’Italia, da “guardare” e da vivere.

Dalla Puglia alla Lombardia, attraversando Toscana, Umbria, Veneto e Piemonte, il team di Emma Villas ha accuratamente selezionato nove proprietà iconiche che si aggiungono alle 15 dello scorso anno. Si tratta di ville di grande pregio immerse nella bellezza del paesaggio italiano, che diventano il cuore di un racconto per immagini intriso di emozioni, dettagli e momenti irripetibili. L’obiettivo della regia, firmata Emma Villas, è ispirare il viaggiatore attraverso la forza delle immagini e un racconto unico e multimediale di esperienze autentiche e immersive: una cena sotto le stelle e cinema all’aperto, un momento di benessere attraverso il sound healing o un boat tour tra i profumi del mare degustando prodotti locali o, per i più attivi, una partita a tennis all’ombra di alberi secolari.

Realizzati da un team di professionisti – videomaker, fotografi, dronisti, blogger e content creator – questi contenuti narrativi e visivi, nati da 3347 KM percorsi in 17 giorni e 140-160 ore di girato, confluiranno nella nuova campagna pubblicitaria Emma Villas 2025-26 che verrà pianificata a livello internazionale e includerà uno spot televisivo trasmesso sui principali canali tv e web.

I contenuti video saranno inoltre protagonisti del sito ufficiale Emma Villas: animeranno l’homepage e le pagine dedicate alle singole proprietà, e saranno diffusi attraverso canali social e campagne Google Ads.

“Con Icon 2 Italy abbiamo voluto mettere al centro la narrazione autentica di ogni soggiorno - dichiara Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas -. Il nostro obiettivo è trasformare ogni singola immagine in un invito tangibile a vivere la vacanza in villa immergendosi appieno nei suoi spazi e nelle sue atmosfere. Questo progetto ambizioso nasce dal desiderio di scoprire con i nostri ospiti le nuove proprietà acquisite nel 2025 e farne emergere il grande fascino; Icon inoltre mira a valorizzare in modo significativo il nostro straordinario territorio e, contestualmente, a consolidare il nostro posizionamento nel settore dell'hospitality di alto livello, distinguendoci per un'offerta unica e per la possibilità di offrire esperienze altamente personalizzabili. In un contesto in cui spesso prevale un turismo 'mordi e fuggi', noi scegliamo di raccontare la vera essenza del nostro Paese, lo slow living, l'eccellenza dell'accoglienza e l’unicità delle nostre destinazioni. Con Icon intendiamo condividere questa visione, stagione dopo stagione, proponendo un modello di soggiorno che va oltre la semplice vacanza.”

Le riprese di Icon 2 Italy sono già iniziate e proseguiranno per tutta l’estate.