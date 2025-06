Campari Group spinge sull’aperitivo con nuovi prodotti e maxi-campagne. «Sempre più visibili e rilevanti per i nostri consumatori»

Gruppo Campari consolida la sua presenza nel mondo degli aperitivi con due novità di prodotto e un articolo piano pubblicitario che tocca tutti i suoi principali brand. «Abbiamo introdotto Sarti Rosa, pensato per il nostro Sarti Rosa Spritz, e Mondoro, destinato al Mondoro Uber Spritz, al fine di arricchire ulteriormente il nostro portafoglio di aperitivi e spritz, segmento in cui siamo leader e che abbiamo contribuito a costruire nel tempo», spiega Alberto Ponchio, Senior Marketing Director Campari Group. «Sarti Rosa offre un gusto più fruttato, mentre Mondoro ha una nota più floreale e fresca. Il piano è chiaro: consolidare la leadership nella fascia pre-dinner, cavalcare la stagione estiva e attivare il pubblico nei luoghi chiave del consumo, bar e locali, che valgono oggi il 70% del consumo in Italia».

Nei mesi scorsi il gruppo ha dato il via alla prima campagna pubblicitaria globale di Aperol firmata DDB Paris, ha rilanciato Crodino con un nuovo ciclo di spot, ha avviato il progetto di comunicazione di Cynar Spritz legato al mondo del calcio, mentre di recente, in occasione del Festival del Cinema di Cannes, la multinazionale italiana ha svelato lo spot di Campari con protagonista l’attore danese Mads Mikkelsen. Ad aprile Campari Soda è tornato on air con un nuovo spot della piattaforma “Senza Etichette”.

Aperol punta sulla pubblicità ma anche sulla presenza ad eventi e concerti. «La stagione 2025 si è aperta a Milano con il concerto a sorpresa di Rose Villain alla Terrazza Aperol di piazza del Duomo e poi con le attività organizzate in occasione del Nameless Festival. E non ci fermiamo di certo qui». Campari prepara il ritorno al Festival del Cinema di Venezia, di cui è main sponsor, appuntamento clou della stagione del brand. «Siamo molto soddisfatti dei primi risultati ottenuti dal piano di rilancio di Cynar Spritz, legato alla sponsorizzazione del Venezia Calcio. Lo spot firmato dall'agenzia Milky Media, che rilegge in chiave contemporanea il concept del “logorio della vita moderna”, tema storico di Cynar, tornerà on air a settembre».

Crodino ha lanciato la nuova campagna multisoggetto ad aprile, «un concept molto impattante con cui vogliamo rafforzare il suo posizionamento nel segmento degli aperitivi analcolici. È una marca storica, che stiamo riproponendo in chiave ironica e contemporanea, con una pianificazione a 360° tra TV, digital e social». A firmarla è stata Auge, scelta a inizio anno dopo una gara tra agenzie.

In termini di strategia media, l’obiettivo di Campari Group è presidiare ogni touchpoint con piani sempre più trasversali. «Stiamo tornando ad essere molto più presenti su tutti i canali, con una strategia a 360 gradi che integra media tradizionali, digitali, eventi e una maggiore vicinanza al consumatore», spiega il manager. «Il 2025 sarà un anno di rifocalizzazione sul mondo degli aperitivi e di rafforzamento della visibilità delle nostre marche principali. Non posso condividere numeri precisi. Quello che posso dire è che l’obiettivo è essere sempre più visibili e rilevanti per i nostri consumatori».

Il partner di Campari Group per il planning e il buying è da dversi anni Wpp Media. Alla domanda sulla gara in corso a livello globale proprio per il media pubblicitario, Ponchio si è limitato a un «no comment».