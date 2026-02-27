Levoni rilancia la campagna “Ad ogni modo tuo” e rafforza influencer marketing e impegno sociale

Levoni festeggia 115 anni di storia continuando a pianificare la campagna pubblicitaria di brand “Ad ogni modo tuo”, lanciata lo scorso autunno, aumentando il suo impegno sul fronte dell’influencer marketing e aderendo al progetto “Unbarrier”.

Il gruppo fondato nel 1911 alle porte di Milano e ancora oggi controllato dalla famiglia Levoni si appresta a tornare on air con lo spot di posizionamento “Ad ogni modo tuo”. «Un concept che celebra il consumo personale e creativo dei nostri prodotti», ha spiegato Martina Federici, Communication Specialist di Levoni, a margine della presentazione di “Unbarrier”. «Il salume è un alimento che porta con sé un forte valore di convivialità, perché riunisce le persone attorno alla tavola. Con questa campagna volevamo però sottolineare anche la libertà individuale di utilizzarlo come si preferisce. Ognuno può interpretarlo a modo proprio: per esempio, la carbonara tradizionale prevede il guanciale, ma se qualcuno usa la pancetta va bene comunque. L’obiettivo è rendere il prodotto vicino alle persone e al loro modo personale di viverlo».

La campagna pubblicitaria sarà pianificata dunque anche quest’anno probabilmente con due flight. «Il nostro ufficio marketing sta definendo in questi giorni gli ultimi dettagli. Lo scorso anno la pianificazione è stata multicanale: c’era la televisione, ma non solo. Abbiamo utilizzato anche piattaforme digitali, come Spotify e altre soluzioni audio e online. Anche quest’anno l’approccio dovrebbe restare simile, con l’obiettivo di raggiungere il pubblico su più canali possibili. I flight dovrebbero essere due: uno in primavera, intorno ad aprile, e uno nella seconda parte dell’anno, ma le tempistiche precise sono ancora in definizione».

Dal 2025 le agenzie partner di Levoni sono YAM112003 per la creatività e The Media Lab come centro media. Da un paio di anni l’azienda lavora con Freel di Milano per le attività di social media e ufficio stampa. «Attraverso le attività di influencer marketing vogliamo valorizzare ulteriormente il concetto di “Ad ogni modo tuo”. Abbiamo già avviato una collaborazione con due creator molto noti nel mondo food, i cui contenuti usciranno sui social in concomitanza con il secondo flight della campagna. Per il momento preferiamo non svelare i nomi, ma l’idea è anche quella di coinvolgere creator legati alle cucine del mondo: italiani di seconda generazione o creator internazionali che possano reinterpretare i nostri prodotti in chiave multiculturale. L’obiettivo è creare contaminazioni tra cucina italiana e cucine internazionali, promuovendo inclusività e nuove interpretazioni gastronomiche».

In collaborazione con Freel, Levoni ha messo a punto negli ultimi anni un percorso di comunicazione continuativo sui canali social collaborando con creator coerenti con i valori del brand. «Per esempio, da tempo collaboriamo con Lorenzo Prattico, con cui realizziamo contenuti dedicati ai mercati italiani e alle specialità gastronomiche regionali. L’influencer marketing è un ambito su cui stiamo investendo sempre di più».

L'adesione al progetto "Unbarrier" per la creazione di valore condiviso

Per quanto riguarda la diffusione del progetto “Unbarrier”, prosegue Federici, «gli organizzatori hanno creato un bellissimo fil rouge sociale che, dopo la giornata di oggi, speriamo possa avere grande visibilità. Realizzeremo quindi diversi contenuti: abbiamo già prodotto un teaser per annunciare l’iniziativa e successivamente verranno pubblicati altri due contenuti che saranno diffusi sia sui loro canali sia sui nostri, per dare la massima risonanza possibile. Lo faremo anche in collaborazione con alcuni nostri clienti del settore ristorazione che partecipano insieme a noi al progetto. Come Dry Milano, un locale di tendenza che speriamo possa diventare un punto di riferimento e stimolare altre realtà ad aderire al progetto. O Il Morsettificio, un nostro storico cliente pugliese che ha aperto da poco un locale a Milano. Ci auguriamo che tutto questo possa contribuire a dare visibilità all’iniziativa e, magari, a farla crescere anche a livello nazionale».

L’azienda è una società Benefit e ha quindi tra i propri obiettivi la creazione di valore condiviso. «Questo si traduce in varie attività che seguono diverse direttrici, tra cui anche quelle legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (SDGs). L’idea è creare valore per il territorio, per la filiera e per le persone. In questo senso, un progetto come “Unbarrier” si inserisce in modo naturale e coerente con gli impegni sociali dell’azienda».