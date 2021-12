Antonio Ruggiero sceglie Oceans dopo un pitch e lancia la nuova campagna pubblicitaria multimediale

La storica azienda Antonio Ruggiero SpA, leader nazionale nella produzione di patate e cipolle, ha lanciato la sua nuova campagna pubblicitaria di posizionamento con un importante investimento su tv, radio e online.

Il progetto di comunicazione, che include una nuova identità visiva e una campagna advertising, è stato affidato a Oceans, l'agenzia di cui è ceo Marco Ruggeri, dopo una lunga consultazione che ha visto coinvolte alcune tra le più importanti realtà del panorama pubblicitario nazionale.

Ad occuparsi della gestione dell’investimento media è Address, l’agenzia di cui è a.d. Fabrizio Serri scelta a seguito di un altro pitch.

La creatività racconta la storia di una classe particolare, composta da patate, dove all’appello rispondono protagonisti diversi accomunati dallo stesso cognome, Ruggiero, per sottolineare la varietà di gamma e la qualità dei prodotti dell’azienda. La produzione dello spot è stata curata da Cattleya con la regia di Paolo Alberto Tonoli, il 3D è a cura di Artificio Post. On air si alterneranno due soggetti da 30” mentre vari altri formati sono previsti, oltre che per la tv, anche per le piattaforme online. E’ prevista inoltre una declinazione radiofonica.

I commentI di Angelo Ruggiero e Marco Ruggeri

“La nostra azienda ha radici antiche e oggi è leader del mercato delle patate in termini di volumi, fatturato e presenza sul territorio”, commenta Angelo Ruggiero, a.d. dell’azienda. “Disponiamo infatti di 6 hub tra Lazio, Abruzzo ed Emilia Romagna per il conferimento, la lavorazione e lo smistamento dei nostri tuberi. La nostra gamma, selezionata per offrire le migliori patate per ciascuno specifico utilizzo, mette i nostri clienti in condizione di ottenere il meglio da ogni ricetta. Prima di scendere in campo con la comunicazione abbiamo voluto consolidare la nostra presenza sul territorio con la costruzione di nuovi impianti per essere sicuri di poter mantenere la promessa di efficienza e qualità ai nostri clienti della distribuzione e ai consumatori finali”.

“Essere scelti da una realtà attenta ed esigente come Antonio Ruggiero SpA è stata per noi una importante conferma che ci ha consentito non solo di rafforzarci nel comparto food, ma anche di poter esprimere le capacità dell’agenzia in un progetto a 360° che ha riguardato aspetti strategici, di brand identity, packaging, e di advertising online e offline”, conclude Marco Ruggeri.

Credit

Agenzia: Oceans Adv

CdP: Cattleya

Regia: PA Tonoli

Direttore Creativo: P Savignano

Art Director: F Grillotti

Project Leader: Carolina Russi