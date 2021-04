DlvBbdo prosegue il percorso di rafforzamento della squadra creativa con l’ingresso di Veronica Ciceri, nuovo Direttore Creativo su clienti chiave dell’agenzia, tra cui il Gruppo Fater.

Dopo una laurea in Marketing e Pubblicità, un anno di “soul searching” alla Central Saint Martin di Londra e un diploma in Art Direction all'Accademia di Comunicazione, Veronica è entrata nel mondo della pubblicità nel 2010 proprio con uno stage in DlvBbdo.

La sua carriera è poi proseguita in 1861United e in Auge, come Senior Art Director, dove ha vinto due volte i “Giovani Leoni" e altri premi nazionali e internazionali. Dopo due anni in Havas Milan, è entrata a far parte di AKQA come Associate Creative Director. Dal 2018 insegna in IED Milano. È una delle founder di She Says Milan, il network che promuove la gender equality nell’industry creativa.

“Raramente ci è capitato di vedere in qualcuno una passione così genuina per questo lavoro. Veronica ha la capacità rara di aggiungere valore a tutti i progetti nei quali è coinvolta, perché è convinta, come noi, che il processo creativo sia alla base di tutti i passi avanti che la società può fare. Il suo ingresso ispirerà e darà solidità a tutto il reparto”, commentano i Direttori Creativi Esecutivi Serena Di Bruno e Daniele Dionisi.