The Cover consolida la presenza in Puglia a un anno dall’apertura della sede di Fasano

A un anno dall’apertura della sede in Puglia, The Cover — agenzia di comunicazione, marketing e organizzazione eventi — conferma la validità della scelta. Secondo l’agenzia che riporta il proprio pensiero tramite comunicato, il presidio di Fasano si è rivelato un volano di crescita, relazione e creatività applicata al territorio.

La sede pugliese è il risultato di un’evoluzione pianificata: diversificare la presenza sul territorio valorizzando una regione che offre cultura e bellezza paesaggistica, promuovere uno sviluppo inclusivo e creare prossimità con partner e location. Un radicamento costruito negli anni, con un solido network locale di fornitori e stakeholder, che oggi consente all’agenzia rapidità operativa e un posizionamento da interlocutore di riferimento per eventi e progetti di comunicazione.

Fasano, città delle masserie d’eccellenza e sede del G7 del 2024, è il baricentro di una strategia di decentramento che affianca ai poli tradizionali nuovi hub ad alto potenziale. Non una “deroga” a Milano, ma un ampliamento consapevole dell’ecosistema in cui la filiera degli eventi e della comunicazione può prosperare.

“Siamo entusiasti di aver aperto un anno fa in una regione strategica come la Puglia,” dichiara Raffaele Dipierdomenico, CEO di The Cover. “La decisione è nata dal desiderio di innovare ed esplorare nuove opportunità. Questo rafforza la nostra presenza sul mercato e ci permette di rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze dei clienti.”

Focalizzata soprattutto sugli eventi, la sede pugliese mira a consolidarsi come punto di riferimento territoriale. La conoscenza dei luoghi, unita a un pensiero creativo orientato alla sperimentazione, dà vita a proposte di team building e brand experience ispirate alla tradizione pugliese, con format autentici e memorabili.

Negli ultimi dodici mesi The Cover ha firmato numerosi progetti: iniziative per Birra Raffo (storico marchio pugliese del Gruppo Peroni), campagne per Deichmann e Puma, e un evento Nivea con la partecipazione di numerosi influencer. La destinazione Puglia si è confermata ideale anche per altri clienti dell’agenzia: Bat a Ostuni, Sisal nell’area di Fasano, Askanews a Bari per Regione Puglia, oltre a diverse aziende del settore farmaceutico nell’area di Alberobello.

Questi risultati, riporta la nota stampa, testimoniano la capacità di The Cover di progettare esperienze ad alto impatto, capaci di valorizzare identità di marca e territori, coniugando qualità produttiva, insight culturali e sensibilità locale.