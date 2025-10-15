T2ó Italia a fianco di Anffas Trentino per il progetto benefico “Un morso e un sorso di felicità”

T2ó Italia sceglie di sostenere l’iniziativa solidale “Un morso e un sorso di felicità”, promossa da Anffas Trentino, impegnandosi come volontari nelle giornate del 17 e 24 ottobre presso alcuni punti vendita Coop e Famiglia Cooperativa in tutto il Trentino.

L’iniziativa mira a raccogliere fondi a favore dei progetti di Anffas, grazie alla vendita di una merenda trentina solidale: un piccolo gesto che contribuisce concretamente al sostegno delle persone con disabilità intellettive e relazionali e delle loro famiglie.

“La scelta di aderire a questa iniziativa nasce dal desiderio di dare un contributo concreto al territorio che ospita la nostra sede trentina - spiega Michela de Concini, Chief Operating Officer di t2ó Italia -. Crediamo che il tempo sia una delle risorse più preziose che un’azienda possa donare. Partecipare come volontari significa per noi condividere valori di solidarietà e comunità, e siamo certi che anche le nostre persone torneranno da questa esperienza arricchite.”

Con questo progetto, t2ó Italia, certificata Family Audit e per la Parità di Genere, “conferma la propria volontà di essere un’azienda attenta alle persone e al territorio - spiega la società in una nota -, traducendo in azioni concrete la convinzione che la responsabilità sociale d’impresa passi anche attraverso l’impegno diretto e il tempo dedicato agli altri.”