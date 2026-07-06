Regione Molise: bando da 4,5 milioni di euro per i servizi di comunicazione del PSR e CSR

La Regione Molise ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi specialistici di supporto tecnico alla comunicazione relativi al PSR 2014-2022 e al CSR Molise 2023-2027.
L'appalto, gestito dalla Centrale Unica di Committenza regionale, ha un valore complessivo stimato di 4.544.070,50 euro al netto dell’Iva. La durata del contratto è di 27 mesi.
Il servizio prevede il supporto specialistico all'Autorità di Gestione per l'attuazione dei piani di comunicazione istituzionale legati ai fondi europei per lo sviluppo rurale. Le attività coprono la chiusura della vecchia programmazione (PSR 2014-2022) e lo sviluppo strategico della nuova programmazione (CSR 2023-2027).
Le offerte devono essere inviate obbligatoriamente in modalità elettronica entro il 4 settembre 2026 alle ore 12:00. L’apertura delle offerte è programmata per il 7 settembre 2026 alle ore 10:00.