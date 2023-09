Regione Marche cerca un’agenzia per la comunicazione del CSR. Appalto da massimo 3,9 milioni

La Regione Marche ha pubblicato un bando per affidare a un’agenzia (o a un raggruppamento di imprese) il servizio di progettazione, realizzazione e gestione relativo al piano di comunicazione del Complemento di Sviluppo rurale della Regione Marche 2023-2027 (CSR).

Il CSR – riassumendo – racchiude i fondi europei messi a disposizione dalla Regione a sostegno delle zone rurali, su temi come ambiente, investimenti, cooperazione e conoscenza. L’incarico riguarda le attività di comunicazione legate a queste attività, con il partner scelto che si occuperà sia degli aspetti creativi e di produzione, sia del piano media su testate giornalistiche, tv e radio, digitale.

L’importo a base di gara è di 1.093.513 euro al netto dell’IVA per un contratto da 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 36 mesi con un importo massimo dell’appalto stimato dalla Regione di circa 2,9 milioni di euro. Tutte le informazioni sul bando sono disponibili qui. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata nel 27 ottobre.