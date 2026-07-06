Regione Marche, Kapusons ha vinto la gara per la comunicazione dei servizi per il lavoro

La Regione Marche ha aggiudicato la gara europea per l'affidamento dei servizi di informazione e comunicazione integrata destinati a supportare la strategia di modernizzazione delle istituzioni e dei servizi del mercato del lavoro, finanziata nell'ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027.

L'appalto è stato assegnato all'agenzia di Roma Kapusons, che si è classificata al primo posto con un punteggio complessivo di 94,014 punti, nettamente davanti a Pomilio Blumm (77,041 punti) e Agorà (68,376 punti). L'importo di aggiudicazione è pari a 542.678,28 euro, a fronte di una base d'asta di 764.794,50 euro (Iva esclusa).

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Nel corso della procedura sono stati esclusi diversi operatori economici. Il Raggruppamento temporaneo Mirus-Ptsclas era stato escluso già nel febbraio 2026, mentre altri cinque concorrenti – Fondazione Giacomo Brodolini, Open-Box, il RTI Omnia Comunicazione-Green Click Media Italia, Wow Tapes e il RTI Primacom-Thinking-AB Comunicazioni – non hanno superato la soglia minima prevista per la valutazione tecnica.

L'iniziativa rientra nelle azioni finanziate dal PR Marche FSE+ 2021-2027 per rafforzare la comunicazione istituzionale e migliorare la conoscenza, da parte di cittadini e imprese, dei servizi pubblici per il lavoro e delle opportunità offerte dalle politiche regionali in materia di occupazione.

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Tra le attività di cui dovrà occuparsi l’agenzia aggiudicataria figurano grafica e identità visiva, ideazione e sviluppo di concept creativi, produzione, montaggio, post-produzione e ottimizzazione di contenuti audiovisivi, canali web e social, gestione di campagne promozionali, comprese campagne pubblicitarie digitali e sui mezzi tradizionali (creatività e media planning and buying).