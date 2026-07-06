VidoserTalent annuncia l’ingresso di nuovi creator tra divulgazione, food e lifestyle

Se per anni l’influencer marketing è stato dominato da grandi creator e celebrity, oggi i brand cercano sempre più spesso partner strategici con cui costruire collaborazioni autentiche, continuative e capaci di generare valore. L’attenzione si sposta così verso profili con community solide, un engagement elevato e un rapporto di fiducia consolidato con il proprio pubblico. Tra le realtà che si impegnano ad aiutare i Creator ad interagire con i brand e a diventare veri e propri imprenditori, c’è VidoserTalent, talent agency dell’ecosistema per il Creator Marketing Vidoser, che sviluppa percorsi professionali a lungo termine in modo da valorizzare i talenti e trasformarli in una risorsa imprenditoriale.

La talent agency ha recentemente allargato il proprio roster con l’ingresso di dodici nuovi Creator, selezionati in tre aree strategiche: divulgazione, food e lifestyle. Questa scelta è in linea con la mission della agenzia, ovvero di supportare i creator nella costruzione di carriere solide e durature, non solo collaborando con i brand, ma costruendo format proprietari e vere e proprie linee di business.

“Nel gruppo ed ecosistema Vidoser, lo sviluppo della Talent Agency è centrale perché permette di acquisire, guidare e far crescere talenti in diversi settori, con un approccio sempre più data-driven e guidato dalla tecnologia e dal lavoro dei Talent Manager. Il nostro obiettivo è anche portare i Creator italiani a essere riconosciuti e ingaggiati da brand anche a livello internazionale, sfruttando lo sviluppo del gruppo sui nuovi mercati” afferma Alessandro La Rosa, Founder & CEO del gruppo Vidoser.

Divulgazione: la nicchia che trasforma l’attenzione in autorevolezza

La divulgazione è tra i formati in maggiore crescita, dove storia, scienza, cultura e temi sociali vengono raccontati con un linguaggio vicino ai giovani e nativo delle piattaforme. È un'area in cui VidoserTalent ha molta esperienza, conoscendo bene come creare e far crescere community fidelizzate che premiano la competenza dei divulgatori. In quest’area entrano Luna Pagnin, biologa nutrizionista che divulga un rapporto sereno e consapevole con il cibo e il corpo; Ludovica Ledger, che racconta cinema e serie tv tra recensioni e consigli di visione; Giacomo Visconti, insegnante di lettere che porta la letteratura tra i video verticali; Nicola Pesce, scrittore ed editore che parla di letteratura e non solo; e Fatima Sarnicola, content Creator e attivista che ha fatto dell’adozione e dell’affido un tema di divulgazione. Infine in agosto entrerà anche Mattia Cittadino, esperto in tecnologia che di recente ha pubblicato il suo primo libro.

Food: dal racconto alla fiducia

Il food resta uno dei territori più presidiati dai Creator e tra i più efficaci sul fronte della conversione, perché la fiducia costruita attorno alla tavola si traduce con naturalezza in scelte d’acquisto. Inoltre, il pubblico più giovane ricerca molto spesso ricette “svuota frigo”, ricette orientali o salutari. Qui si inseriscono Francesca Dai, nota come Mademoiselle, che avvicina la cucina e le tradizioni cinesi al pubblico italiano; Martina Russo, che tra lievitati e pasticceria trasforma le ricette in piccoli spettacoli quotidiani; Sabrina Abate, certificata fisioterapista e personal trainer specializzata in ricette fit ma gustose; infine Alejandro Zanotti, ragazzo italocileno specializzato in ricette vegane super gustose.

Lifestyle: la quotidianità che genera le community più fedeli

Il lifestyle è il registro della quotidianità e della prossimità, quello che genera i legami più duraturi tra Creator e pubblico, soprattutto tra i più giovani. È il terreno ideale per costruire relazioni di lungo periodo tra brand e community, oltre la singola campagna. In quest’area entrano Emma Zambelli, studentessa di economia che racconta studio, ambizioni e quotidianità; e Agnese Del Sette che racconta di fashion e della sua vita a Dubai.

“La fiducia che si crea con ogni Creator rappresenta per noi il riconoscimento del lavoro e dell’expertise maturati negli anni nel settore. Il nostro obiettivo è costruire con ciascun talento percorsi solidi, duraturi e orientati alla crescita. Ogni volta che accogliamo un nuovo Creator nel nostro roster, lavoriamo insieme per definire un tone of voice riconoscibile, sviluppare una community coinvolta e accompagnarlo nella costruzione di una carriera di successo", commenta Federico Rognoni, CEO di VidoserTalent.